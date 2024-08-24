В Україні різко знизилися ціни на популярний овоч з борщового набору

Попри зниження цін, білоголова капуста надходить у продаж у середньому в 3,8 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

Вартість капусти наразі в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня

На цьому тижні в Україні знизилися ціни на білокачанну капусту. Причиною є відсутність попиту та низька якість цього овочу. Про це повідомляють аналітики ресурсу EastFruit.

«За словами самих виробників, погода цього сезону не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти. За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару», – зазначають аналітики.

Наразі білокачанну капусту виробники готові відвантажувати по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що, попри зниження цін, білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 3,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.