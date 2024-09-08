Обстріл Сум: що відомо про загиблих і постраждалих (фото)

Ворог завдав авіаударів по дачному масиву

Через обстріл Сум 8 вересня загинуло подружжя, ще четверо осіб постраждали. Серед поранених – двоє дітей. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 8 вересня близько 04:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаударів по дачному масиву в Сумах.

Наслідки обстрілу Сум, 8 вересня 2024 р. фото: прокуратура Сумщини

«Унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще четверо осіб постраждали, серед яких дворічна дівчинка та восьмирічний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Також унаслідок врожого удару зруйновано один будинок, пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків та чотири транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Сум, 8 вересня 2024 р. фото: прокуратура Сумщини

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 8 вересня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах.

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.