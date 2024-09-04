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Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч
Посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що Сі Цзіньпін має намір прибути на саміт у Казані, запланованого на 22–24 жовтня
фото: ТАСС

Ситуація з платежами з Росії до Китаю погіршилася у грудні 2023 року після американських санкцій

На тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм диктатор РФ Володимир Путін попросив організувати зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіна на саміті БРІКС у Казані. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Пропоную під час цієї роботи провести і двосторонню робочу зустріч», – сказав Путін під час спілкування із заступником голови КНР Хань Чженом на полях Східного економічного форуму (ВЕФ).

Російський диктатор зауважив, що відносини Росії та Китаю досягли «безпрецедентно високого рівня» завдяки спільним зусиллям двох країн. Також Путін нагадав, що у жовтні відзначатиметься 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Росією та Китаєм.

До цього посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що Сі Цзіньпін має намір прибути на саміт у Казані, запланованого на 22–24 жовтня.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення постачання російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що між Росією та Китаєм через труднощі з розрахунками зависли трансакції на десятки мільярдів юанів. Разом з тим, як зазначав співрозмовник Reuters, складності проведення платежів не викликають серйозного занепокоєння у російського керівництва, оскільки «платежі в пріоритетних областях, як і раніше, відбуваються без проблем».

Нагадаємо, Китай не хоче мати справи із російським бізнесменами та їх платежами. Так, ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях. Про це пишуть росЗМІ.

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Теги: Сі Цзіньпін саміт Китай путін посол Україна БРІКС президент диктатор переговори санкції

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