У Гаазі розпочнуться слухання щодо порушення РФ морської конвенції ООН

Слухання за позовом України проти РФ проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року

Постійна палата третейського суду у Гаазі анонсувала проведення слухань по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці. Про це йдеться у заяві палати третейського суду.

«Слухання по суті за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди. Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися», – йдеться у повідомленні Суду.

Слухання розпочнуться у понеділок, 23 вересня 2024 року о 10:00, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна. Другою виступатиме Російська Федерація.

До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі. Згодом на сайті Суду буде оприлюднено відкриту інформацію. Публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року.

Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ. У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.