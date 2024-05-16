ТЕЦ на Львівщині, передані в управління АРМА, стали збитковими (документ)

Чиновники на своїх сайтах звітують про успіхи в управлінні арештованим майном, що ж відбувається насправді?

У 2018 році майно Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей, що було арештоване у рамках кримінального провадження про розкрадання газу, передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Чиновники звітують про успіхи в управлінні, проте документи, що потрапили у розпорядження журналістів свідчать: насправді з цією власністю не все добре.

Для збереження вартості

В останні роки усі згадки у ЗМІ про Новояворівську та Новороздільську теплоелектроцентралі були пов’язані із кримінальною справою, що розслідувалася Національним антикорупційним бюро України. За версією правоохоронців, згадані ТЕЦ отримували від НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговим тарифом, але використовували його не лише, як і належало, для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, але й не за призначенням – для виробництва електричної енергії, де мав би застосовуватися промисловий тариф. У такий спосіб підприємства, за версію слідства, начебто завдали збитків на суму 2,2 млрд грн. Постановою детектива ТЕЦ були визнані речовими доказами та на них наклали арешт. А рішенням суду теплоелектроцентралі передали в управління АРМА.

Новояворівська та Новороздільська теплоелектроцентралі належали політикам, народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам. Після того, як була порушена кримінальна справа, що розслідувалася Національним антикорупційним бюро України цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі «Гарант Енерго М». Проте новий управитель, за версією АРМА, не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, «Гарант Енерго М» заборгувало 380 млн грн за спожитий на ТЕЦ газ. Наступним управителем двох ТЕЦ стало ТОВ «Нафтогаз Тепло».

Дійсно, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, будь-які матеріальні обʼєкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнаються речовими доказами (ст. 98). При цьому сторона обвинувачення зобов’язана зберігати ці докази у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Усе відносно просто та зрозуміло, коли йдеться, наприклад, про ніж, яким було скоєно злочин, або пакетик, знайдений у кишені наркомана. Але як бути з нерухомим майном, вартість якого вимірюється мільярдами гривень?

Тут існує особлива процедура. Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму за рішенням слідчого судді передаються АРМА для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості (ст. 100 КПК).

Процедурно це має такий вигляд: слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з клопотанням про арешт майна до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування (або до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якщо за правилами підсудності справу має розглядати ВАКС).

Суддя має за два дні його розглянути, врахувавши такі фактори як правові підстави, можливість використання майна як доказу, розмір шкоди від злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності та наслідки арешту, та за результатами вирішити питання задовольняти прохання сторони обвинувачення або ні (ст. ст. 171-173 КПК). У разі задоволення, прокурор має надіслати копію ухвали до АРМА зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі агентству цих активів.

Після цього відповідальність за збереження активів повністю лежить на АРМА, яке зокрема підбирає управителів для подальшого ведення господарської діяльності, коли йдеться про арештовані підприємства.

Якщо говорити про Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ, то з цими підприємствами в АРМА одразу не склалося.

Спочатку управителем для теплоелектроцентралей було визначено ПП «Гарант Енерго М». Але підготовку ним ТЕЦ у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області до опалювального сезону 2019/20 років було визнано незадовільною. Тож дію відповідних договорів з ПП було припинено.

І, враховуючи надзвичайну ситуацію, що склалася, рішенням Тендерного комітету АРМА було обрано нового управителя, яким стало ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить в групу компаній «Нафтогаз України» (тобто, потерпілого у згаданій на початку кримінальній справі). На думку Агентства, це товариство було спроможне забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в обох містах. При цьому відбір нового управителя проходив за так званою переговорною процедурою. Аби застосувати спрощений порядок, довелося лякати можливістю виникнення на Львівщині надзвичайної ситуації техногенного характеру та ухвалювати окреме розпорядження Кабміну від 06.11.2019 №1040-р. Пізніше Окружний адміністративний суд Києва визнав такі дії щодо обрання управителя арештованих майнових комплексів протиправними. Свою правоту АРМА вимушено було доводити в апеляції.

Чи дійсно «Гарант Енерго М» не справився із задачами, або його використали як привід для просування у спрощеному порядку правильної компанії? На це питання сьогодні важко знайти відповідь. Тим не менш, за повідомленнями АРМА, доля підприємств нині перебуває у надійних руках, а з результатами управління – повний успіх.

Арештовані ТЕЦ на Львівщині успішно проходять опалювальний сезон та забезпечують роботою понад 550 працівників. Про це агентство повідомляло рік тому. Управитель належно виконує свої обов’язки, передбачені договором з АРМА: усі споживачі централізованих послуг забезпечені електроенергією, теплом та гарячою водою, а працівники отримують зарплату та сплачують ЄСВ. «Таким чином, зусилля управителя арештованими ТЕЦ є прикладом успішної соціально спрямованої діяльності, завдяки якій десятки тисяч громадян отримують комунальні послуги, а майно належним чином зберігається до остаточного вироку суду», роблять висновки фахівці АРМА.

А тепер до анонсованих на початку матеріалу документів.

Формула успіху

Сьогодні витрати виробництва та фінансові показники діяльності субʼєктів господарювання від реалізації теплової енергії, а також надання послуг з постачання цієї енергії та гарячої води обліковуються у формі, що затверджена наказом №312 Міністерства розвитку громад та територій України від 16 грудня 2019 року.

Згідно із установленими правилами, фінансові результати діяльності підприємств галузі визначаються за такою формулою: до чистого доходу від реалізації теплової енергії, постачання теплової енергії та постачання гарячої води додаються інші операційні доходи та, а також фінансові та інші доходи звичайної діяльності. З отриманого віднімаються витрати звичайної діяльності. Якщо отримане число більше нуля (витрати не перевищують доходи), то за підсумками звітного року фіксується прибуток. Інакше – записуються збитки.

Редакції вдалося отримати ці форми із даними Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ за 2020-2023 роки.

Виявилося, що підприємства, які до арешту працювали у плюс, всі останні чотири роки зазнавали мільйонних збитків. Тобто, завдяки новим управителям підприємства постійно потребують допомоги від держави.

Офіційна інформація про фінансові показники переданих в управління АРМА Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ за 2020-2023 роки

(для перегляду – натисніть на документ)

Загальна сума офіційно зафіксованих збитків сягнула 557,6 млн грн. Тобто завдяки управлінню, організованому АРМА, лише за останні чотири роки держава витратила на утримання арештованих активів чверть від тих збитків, які порахувала, але наразі не довела, прокуратура.

То чи можна вважати таке управління успішним, як про те рапортує сайт АРМА? Розгляд кримінальної справи триває і невідомо, коли судове рішення у ній набере законної сили. Також невідомо, чи закінчиться провадження обвинувальним вироком із доведенням точної цифри збитків і якою вона буде.

Інна Михайлівська, для «Главкома»