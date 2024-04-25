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Підвищення акцизів на бензин та дизпаливо. Що задумав уряд і які наслідки це матиме?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Підвищення акцизів на бензин та дизпаливо. Що задумав уряд і які наслідки це матиме?
Кабмін планує підвищити акцизи на бензин та дизель
фото: depositphotos.com

Підвищення акцизів на пальне це лише рекомендація Єврокомісії, її не потрібно сліпо виконувати – експерт

Підвищення акцизів на бензин та дизпаливо, яке ініціює Кабмін, призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та залежності від імпорту. Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Він зауважив: рішення Кабміну щодо підвищення акцизів було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації.

«У будь-якому разі цих рекомендацій ніхто не дотримувався. Її просто бездумно взяли і поклали, хоча ситуація абсурдна. Акциз – це податок, яким держава стимулює або, навпаки, придавлює споживання якихось товарів. Це податок на споживача. А там конфігурація виглядає таким чином, що на бензин найвищий акциз, трошки нижчий на дизель, і геть малий на скраплений газ. Так ми можемо спровокувати розбалансування ринку, зниження споживання бензину та підвищення споживання скрапленого газу – по якому ми в набагато більшому ступені залежимо від імпорту», – наголосив Куюн.

Він також повідомив, що профільна асоціація нафтотрейдерів та Міністерство енергетики мають свої пропозиції щодо підвищення акцизів, і вона передбачає вирівнювання акцизів, та підвищення ставок для скрапленого газу.

«Якщо зблизити акцизи бензину і скрапленого газу, то надходження будуть навіть більшими! Але буде правильна, здорова структура споживання, не перекошена, як вона у нас може стати. Вона, в принципі, і зараз вона трохи перекошена – тому що виробники не можуть не виробляти бензин, а він нікому, виходить, не потрібний. А потім ми маємо дефіцит, і в результаті імпортуємо потім все, що недовиробили», – резюмував Куюн.

Як відомо, Кабмін планує підвищити акцизи на бензин та дизель. Якщо рішення буде ухвалено, це призведе до підвищення акцизу з 213 до 243 євро/тонна за бензин, та зі 140 до 177 євро/тонна за дизель вже до кінця цього року. До 2028 року, як очікується, податок складе вже 360 та 330 євро відповідно.

Водночас, вартість скрапленого газу лишиться пільговою: зараз вона становить 52 євро, а до 2028 року вона збільшиться всього до 70 євро.

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Теги: Україна пальне Сергій Куюн держава бензин акциз Кабмін

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