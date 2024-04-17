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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Китай – головний вигодонабувач у цій війні. Але він не союзник Росії

glavcom.ua
Голова КНР Сі Цзіньпін та канцлер ФРН Олаф Шольц
фото: Xinhua

Китай поступово і без опору віджимає території на Далекому Сході

Тут канцлер Німеччини Олаф Шольц літав до Пекіна, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зрозуміло, що насамперед вони обговорювали інтереси Німеччини, Євросоюзу і Китаю. Ми не центр всесвіту, вже розуміємо. Проте питання російської агресії проти України обговорювали жваво. Після чого було озвучено цілком очікувані заяви. І пішли трактування і роз'яснення. Від адекватних експертних до конспірологічних. Від яких волосся дибки. Давайте коротко внесемо ясність і відкинемо фантазії подалі.

Отже, Китай наполягає на участі Росії в мирній конференції щодо України. Сі Цзіньпін закликав усі сторони «працювати разом», щоб «швидше відновити мир і не допустити виходу «конфлікту» з-під контролю». Крапка. Перекласти з китайської на зрозумілу? Перекладаю. Виходячи з того, чого Китай хоче насправді і що нам доведеться враховувати. Без ілюзій і віри в ідеали.

Китай – головний вигодонабувач у цій війні. Він не союзник Росії. Він не союзник України або Європи. Китай свій власний союзник. Поки Росія влізла по вуха в українську війну і стала ізгоєм, Пекін збирає врожай. Він отримує від Росії вуглеводні в будь-яких кількостях за демпінговими цінами. І не тільки вуглеводні. Ліс, інша важлива сировина. Китай бере все, що йому потрібно в будь-яких кількостях і платить стільки, скільки не шкода. Навіщо переплачувати, якщо в Москви немає інших варіантів?

Китай поступово і без опору віджимає території на Далекому Сході. Який вважає своїми. Завадити нікому. Армія РФ в Україні, Європа і США заступатися за Путіна не стануть. Бінго. Розкішний розклад для Пекіна. Поспішати нікуди, все обходиться дешево і без стрілянини. Наскільки Китай зацікавлений у припиненні війни просто завтра? Логічно – взагалі не зацікавлений. Вони прагматики. І про «не допустити виходу конфлікту з під контролю» – теж усе правильно. У Китаю все під контролем. Він тримає Москву за горло і нижче. Без варіантів виходу.

Тож приїде російська делегація на мирну конференцію чи ні – Пекіну все одно. Він показав, що може на процес впливати. І все. Ну, приїде Росія на конференцію. Виставить дикі нездійсненні умови, з усіма посвариться і поїде. Китай зробив усе, що міг. Наполягав і запрошував. Залишився при своєму чудовому розкладі. Тож будувати відносини з Китаєм і шукати свої інтереси ми можемо. Але розраховувати на Пекін, як на миротворця – зараз немає сенсу. Їм вигідна ситуація на сьогодні. Дуже. Ісе інше китайцям не цікаво.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Сі Цзіньпін Олаф Шольц росія Україна Китай

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