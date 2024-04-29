Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)
Загинуло чотири особи внаслідок ракетної атаки на Одесу
Сьогодні, 29 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600² м. Про це повідомляє ДСНС України.
Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, з яких дві дитини.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.
32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна: «Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе».
Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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