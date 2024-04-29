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Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)
Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, які постраждали внаслідок атаки на Одесу
фото: ДСНС

Загинуло чотири особи внаслідок ракетної атаки на Одесу

Сьогодні, 29 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600² м. Про це повідомляє ДСНС України.

Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото) фото 1
фото: ДСНС

Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, з яких дві дитини.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

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29 квітня Росія нанесла ракетний удар по Одесі
фото: ДСНС

32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна: «Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе».

Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: росія Одеса війна смерть Україна поранення ракетна атака

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