Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)

Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, які постраждали внаслідок атаки на Одесу

Загинуло чотири особи внаслідок ракетної атаки на Одесу

Сьогодні, 29 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600² м. Про це повідомляє ДСНС України.

фото: ДСНС

Психологами ДСНС та Національної поліції надано допомогу 63 особам, з яких дві дитини.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

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29 квітня Росія нанесла ракетний удар по Одесі фото: ДСНС

32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна: «Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе».

Нагадаємо, в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.