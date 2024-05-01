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Ракетна атака на Одесу, заборона на імпорт російського урану: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу, заборона на імпорт російського урану: головне за ніч
У ніч проти 1 травня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами
фото: скріншот з відео

Головні новини ночі проти 1 травня

Росія атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені. Іран розробляє новий безпілотник. У російському Ростові та Воронежі лунали вибухи. Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 травня, щоб ви були в курсі подій.

Росія атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені

Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.

«Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – йдеться у повідомленні.

Іран розробляє новий безпілотник

Іран розробляє новий дрон-камікадзе, схожі на російський «Ланцет». РФ використовує ці дрони у Сирії, а також для атак по Україні. Про це повідомляє Forbes.

У звіті іранського інформаційного агентства Tasnim, яке пов'язано з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції, повідомляється про деталі виробництва дрона.

«Якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені за мотивами російського «Ланцета», безпілотник повинен мати тривалість польоту від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів у межах 40 кілограмів», – сказано у звіті.

Іранський безпілотник не є копією російського «Ланцета», але має схожу базову конструкцію та швидше за все, має такий же діапазон і корисне навантаження.

Водночас доказів того, що саме Росія надала Ірану будь-який зі своїх «Ланцетів» або навіть проєкти для їх локального будівництва наразі немає.

У російському Ростові та Воронежі лунали вибухи

У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

Також пабліки писали, що було чутно вибухи у Ростові.

«Місцеві жителі повідомляють, що на Північному та Воєнведі чули гучний хлопок. Офіційна інформація не надходила», – йдеться в повідомленні.

Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану 

Сенат США одностайно проголосував за ухвалення законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Опісля відповідний документ має підписати президент Джо Байден. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що обмежувальні дії щодо імпорту російського урану направлені на підтримку зусиль у Штатах щодо блокування поставок Кремлем палива для реакторів.

Закон про заборону імпорту російського урану вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності. В ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення віл заборони до січня 2028 року. Для того, щоб ініціатива стала законом, Байден повинен підписати цей документ.

За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива для американського флоту з понад 90 комерційних реакторів. Таким чином, це робить Москву іноземним постачальником №1 у Штатах.

Теги: Іран безпілотник Україна війна Одеса росія ракетна атака вибух росіяни Сенат США США імпорт

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