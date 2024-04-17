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Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої
Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська 16 квітня не проводили наступальних і штурмових дій на Куп'янському напрямку

Продовжуються позиційні бої на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського, на південний захід від Кремінної біля Григорівки та в районі Серебрянського лісу та на південь від Кремінної біля Білогорівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

16 квітня російські війська продовжили наземні атаки на захід від Кремінної, але підтверджених змін на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна не було. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної біля Григорівки та в районі Серебрянського лісу; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої фото 1
карта: ISW

В українському Генштабі зазначили, що російські війська 16 квітня не проводили наступальних і штурмових дій на Куп'янському напрямку. Російський мілблогер стверджував, що російські сили захопили українську укріплену позицію на північ від Тернів і відкинули українські сили приблизно на 800 метрів, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження російського просування поблизу Тернів.

На Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 16 квітня тривали позиційні бої, які не привели до змін лінії фронту. Повідомляється, що російські війська без успіху атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Спірного.

Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої фото 2
карта: ISW

Підрозділи 2-ї російської артилерійської бригади (2-й армійський корпус «ЛНР»), як повідомляється, діють біля Спірного; під Виїмкою діють підрозділи 123-ї ОМСБр (2-й АК); та підрозділи карного загону «Штурм» 123-ї ОМСБр діють на Сіверському напрямку.

Українські сили продовжували утримувати деякі позиції в найзахіднішому Іванівському (на південний схід від Часів Яр). На опублікованих 15 квітня геолокаційних кадрах видно, як російські оператори БПЛА завдають ударів по українських позиціях у західному Іванівському. Російські мілблогери стверджували, що російські війська здійснили невизначені та непідтверджені наступи в передмісті Часового Яру, тоді як українські сили контратакували біля Богданівки (на північний схід від Часового Яру).

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Теги: війна Україна українці ЗСУ росія росіяни окупанти

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