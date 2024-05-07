Парламентська ТСК взялася розслідувати обставини справи Гринкевичів

Депутати вивчають питання блокування доступу ЗСУ до придбаної Міноборони форми військових

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України щодо перевірки фактів порушень у частині забезпечення військовослужбовців Збройних сил України речовим майном наразі вивчає окремі питання з так званої «справи Гринкевичів». Про це йдеться у документах листування ТСК, що є у розпорядженні редакції.

Як стало відомо з наданих документів, питання розслідування фактів порушень у частині забезпечення військовослужбовців Збройних сил України речовим майном збоку ДБР, перед ТСК ініціювала сторона Ігоря та Романа Гринкевича. Компанія останнього протягом минулого року, на виконання укладених з Міноборони договорів, постачала військову форму.

«Підставою Звернення є те, що діями правоохоронних органів, а саме Державного бюро розслідувань, створюються перешкоди для отримання прийнятого Міністерством оборони України речового майна військовослужбовцями Збройних Сил України, що породжує негативний вплив на боєготовність ЗСУ до відсічі збройної агресії та підриває обороноздатність України», – йдеться у листуванні.

За наявними наразі у матеріалах слідства ДБР документами від Командування Сил логістики Збройних Сил ЗСУ, форма, яка постачалася компанією Романа Гринкевича, була у використанні, не мала нарікань на якість, а за час її експлуатації не було складено жодного акту рекламації. Водночас ДБР під приводом звинувачень Гриневичів у поставці МОУ нібито неякісної форми блокує на складах оборонного відомства понад 100 тис. комплектів військового одягу, чим, як стверджується, перешкоджає належному речовому забезпеченню армії.

Обставини такого блокування, документальні підтвердження цього факту разом з актами про відповідності придбаної форми ЗСУ затвердженим технічним характеристикам були передані ТСК.

У ТСК, як йдеться у листі Голови комісії Анни Скороход, вивчатимуть ці факти «у рамках перевірки діяльності Міністерства оборони України щодо здійснення закупівель для потреб військовослужбовців».

«Що стосується інших питань, порушених Вами у зверненнях, а саме щодо виконання договорів укладених з Міністерством оборони України, речового забезпечення Збройних Сил України, то надані Вами документи та пояснення будуть взяті до уваги та враховані у рамках загальної перевірки діяльності Міністерства оборони України щодо здійснення закупівель для потреб військовослужбовців», – зазначено у документі.

Нагадаємо, у грудні минулого року та січні 2024-го, у справі Гринкевичів ДБР стверджувало, що львівські бізнесмени причетні до «розкрадання коштів Міноборони на контрактах з постачання форми для ЗСУ». Згодом це звинувачення не підтвердилося і ДБР замінило статтю КК у справі з «розкрадання» на «шахрайство", переписавши обвинувачення на нібито «постачання неякісної форми».

Нині, у справі Гринкевичів на складах Міноборони ДБР блокує близько 100 тис. комплектів військової форми, яка потрібна для забезпечення потреб ЗСУ.

Нещодавно суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак значно знизив раніше визначений йому розмір застави – на 100 млн грн: з 493 млн грн до 393 млн грн. І Роман Гринкевич, і його батько Ігор Гринкевич інкриміновані їм ДБР звинувачення відкидають. Саму справу сторона захисту вважає тиском на бізнес, що спричинений мотивами переділу ринку майнових оборонних закупівель.

Після того, як Гринкевичів, шляхом кримінального переслідування, усунули з переліку постачальників Міноборони, на їх місце зайшли нові підрядники. Мова, як про постачання форми для ЗСУ, так і про постачання послуг харчування. І ці нові контракти, зокрема, з харчування виявилися для Міноборони на понад 92 млн грн дорожчими.