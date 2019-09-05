Депутат від «Слуги народу» Верещук: Ми не виграємо війну проти Росії



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Представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук

Ірина Верещук також прокоментувала обмін полоненими

Україна не виграє війну проти Росії, глобально. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, фракція «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Главком» зауважив, що ніхто не сперечається з тим, що пріоритетом у будь-яких діях має бути здоров’я, життя, свобода людини. Відповідаючи на питання, чи не буде так, що, відпустивши бойовика Володимира Цемаха, Україна програє більше, програє глобально, своїми руками ускладнивши розслідування справи МН17, Верещак заявила: «Хочете правду? Глобально ми програли у 2014 році. Бо 13 тисяч сьогодні в землі, 1 млн переселенців, страшна криза, не знаємо, коли Крим повернеться».

«Ми не виграємо війну проти Росії, глобально. Як проти неї не виграв Азербайджан, як не виграла Молдова, не виграла Грузія і не виграє ніколи. Тому давайте говорити про реальні речі. Якщо ми говоримо про життя сьогодні і якщо ми бережемо життя, то про глобальні речі я звикла редукувати. Я редукую їх до наших полонених, до Сенцова, до решти політичних бранців», - додала представниця уряду у Верховній Раді.

Вона також розказала, чи відповідає дійсності інформація про те, що нібито у Станиці Луганській готується великий обмін, а перед цим відбудеться розмінування території і відбудова мосту.

«Обміну там не буде там. Думаю, все відбуватиметься у такий лаконічний спосіб. Бо ті всі піар акції, які були, гротескні, але чутливі, потрібно припиняти. Я таке не підтримую», - резюмувала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

Як писав «Главком», у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.