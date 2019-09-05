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    Нацрада з телебачення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію NewsOne

    • Розсилка
    Нацрада з телебачення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію NewsOne

    Герасим'юк зазначила, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію ТОВ «Новости 24 часа» (Київ, логотип NewsOne). Про це на засіданні повідомила перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк.

    «Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії товариства «Новости 24 часа», - сказала вона.

    При цьому Герасим'юк додала, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне.

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    Нацрада визнала висловлювання в ефірі телеканалу такими, що розпалюють національну, релігійну або расову ворожнечу, а також визнав неусунення ліцензіатом раніше виявлених порушень законодавства.

    Як повідомлялось, у липні Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.

    Співробітники телеканалу NewsOne заявили, нібито кримінальне провадження та виклики на допити журналістів до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України за намір провести прямий телеміст із російським державним телеканалом «Росія 1» є цькуванням і утиском свободи слова.

    Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства

    • у контексті заборони на використання телерадіомовлення для розпалювання національної ворожнечі;
    • в контексті заборони трансляції передач, створених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію, пропаганду органів «держави-агресора»;
    • у контексті порушення вимог достовірності та збалансованості подачі інформації.

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