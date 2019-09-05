Нацрада з телебачення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію NewsOne



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Герасим'юк зазначила, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію ТОВ «Новости 24 часа» (Київ, логотип NewsOne). Про це на засіданні повідомила перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк.

«Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії товариства «Новости 24 часа», - сказала вона.

При цьому Герасим'юк додала, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне.

Нацрада визнала висловлювання в ефірі телеканалу такими, що розпалюють національну, релігійну або расову ворожнечу, а також визнав неусунення ліцензіатом раніше виявлених порушень законодавства.

Як повідомлялось, у липні Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.

Співробітники телеканалу NewsOne заявили, нібито кримінальне провадження та виклики на допити журналістів до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України за намір провести прямий телеміст із російським державним телеканалом «Росія 1» є цькуванням і утиском свободи слова.