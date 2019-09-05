Нацрада з телебачення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію NewsOne
Герасим'юк зазначила, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію ТОВ «Новости 24 часа» (Київ, логотип NewsOne). Про це на засіданні повідомила перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк.
«Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії товариства «Новости 24 часа», - сказала вона.
При цьому Герасим'юк додала, що Нацрада не закриває канали і не відбирає ліцензії, а тільки звертається до суду, оскільки питання дуже складне.
Нацрада визнала висловлювання в ефірі телеканалу такими, що розпалюють національну, релігійну або расову ворожнечу, а також визнав неусунення ліцензіатом раніше виявлених порушень законодавства.
Як повідомлялось, у липні Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.
Співробітники телеканалу NewsOne заявили, нібито кримінальне провадження та виклики на допити журналістів до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України за намір провести прямий телеміст із російським державним телеканалом «Росія 1» є цькуванням і утиском свободи слова.
Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства
- у контексті заборони на використання телерадіомовлення для розпалювання національної ворожнечі;
- в контексті заборони трансляції передач, створених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію, пропаганду органів «держави-агресора»;
- у контексті порушення вимог достовірності та збалансованості подачі інформації.