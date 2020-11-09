Прогулянка без паспорта карається законом. Як судять громадян, що вийшли з дому без докуменів

«Ішов селом, під`їхала поліція, зупинила і попросила паспорт...»

Наприкінці червня «Главком» опублікував матеріал, в якому йшлося про покарання для громадян, які у карантин вийшли на вулицю без документів і були зупинені поліцейськими. Така прогулянка тоді завершувалася складанням адмінпротоколу за статтею ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил карантину») та суд, із великою вірогідністю, з порушників стягував штраф 17 тис. грн.

Перше нагадування про те, що штрафуватимуть людей за відсутність паспортів на вулиці, з’явилася в урядовій постанові від 2 квітня № 255 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19» (пункт 16 зазначав: «Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус»). Далі ця норма «перекочовувала» в інші «карантинні» документи і залишилася чинною в останній редакції постанови Кабміну від 22 липня №641. До слова, Міністерство юстиції раніше пояснило таку підвищену увагу до громадян: паспортний режим потрібний, щоб перевіряти, чи не мусить особа бути на самоізоляції.

З того часу у рішеннях служителів Феміди відбувся певний злам. Тепер люди в мантіях поголовно не карають гривнею «безпаспортників», а все більше схиляються до профілактичних заходів – обмежуються усними зауваженнями і закривають справи.

Голова Рубіжанського міського суду Луганської області Юрій Ткачук, наприклад, використав у судовій практиці новий прийом, до якого раніше не вдавалися його колеги. Аналізуючи випадок місцевого мешканця, який у середині жовтня перебував біля свого будинку без документів, про що потім той щиро розкаявся, суддя наголосив: відсутність документів, що посвідчують особу, жодним чином не впливає на швидкість поширення серед населення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

«Перебування чоловіка на вулиці без документа, що посвідчує його особу, не несе суспільної небезпечності у посяганні на громадський порядок, права і свободи інших громадян, зокрема, на їх здоров`я чи життя», – розтлумачив суддя і оголосив порушнику карантину усне зауваження.

Із судового реєстру «Главком» вибрав кілька свіжих показових випадків, вони демонструють, чим завершувалися «карантинні» справи стосовно людей, котрі вийшли на вулицю без документів.

Віньковецький районний суд Хмельницької області визнав винним місцевого мешканця у порушенні карантину, але замість штрафу зробив йому зауваження. Як виявилося, посеред дня правоохоронці склали адмінпротокол на чоловіка за те, що той не мав при собі документів.

У суді він пояснив, що обізнаний про те, що в Україні запроваджений карантин і треба носити маску, але не знав, що треба ще й носити із собою паспорт чи інший документ. Повідомив, що приїхав у райцентр Віньківці на ринок, а коли повертався додому, то на автовокзалі до нього підійшли працівники поліції і при перевірці встановили відсутність паспорта.

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Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області застосував усне зауваження до чоловіка, який гуляв на вулиці без документів. Своє рішення Феміда пояснила тим, що порушник не завдав значної шкоди суспільним та державним інтересам та щиро розкаявся у скоєному.

Корабельний районний суд Миколаєва пожалів чоловіка, якого без документів зупинила поліція поблизу житлового будинку і склала адмінпротокол. У письмових пояснення він вину визнав і запевнив, що не мав умислу на це. Також пообіцяв в подальшому носити документи з собою.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області взагалі розніс у пух і прах протокол поліцейських, які на вулиці в селі Григорівка зупинили чоловіка, який не мав при собі документів. У судовому засіданні він пояснив, що вийшов з дому, при цьому паспорт залишився в іншій куртці. Далі ішов селом, до нього під`їхали працівники поліції, не пояснили, на якій підставі зупинили та просили надати паспорт, і він заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень.

Водночас суд наголосив, що у протоколі про адміністративне правопорушення не наведені підстави, передбачені ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію», які б надавали право поліцейському здійснювати перевірку документів цього чоловіка, а отже, докази надані поліцейським, не є допустимими.

Таким чином, справу довелося закрити через відсутність події адміністративного правопорушення.

Разом з тим, штрафи по 17 тис. грн виписали: Тернопільський міськрайонний суд (чоловіку за перебування на вулиці без документів), Кузнецовський міський суд Рівненської області (чоловіку, який без паспорта був поблизу автовокзалу на території МПП «Ринок» у місті Вараш, що на Рівненщині), Новокаховський міський суд Херсонської області (порушник був без документів на вулиці), Нижньосірогозький районний суд Херсонської області (чоловік був без документів).

Нагадаємо, цифровий паспорт у додатку «Дія» під час карантину можна використовувати, як документ для підтвердження особи. Зокрема, для ідентифікації особи поліцейськими.

Віталій Тараненко, «Главком».