Степанов дав поради українцям де купувати шкарпетки

Чимало товарів у супермаркетах до 25 січня не можна купити

Шкарпетки і футболки у найближчі тижні можна купити онлайн

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у понеділок, 11 січня, прокоментував заборону продавати низку товарів під час посиленого карантину, який діятиме до 25 січня.

Він нагадав, що постанову про введення жорсткого карантину прийняли ще 9 грудня.

«Тобто, ми заздалегідь, за місяць розповіли і показали, що буде можливо в країні, а що - неможливо. Досить чітко розповіли. Наприклад, які товари будуть у вільному продажу і можна буде спокійно їх купувати. Які магазини будуть відкриті - ті, що торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутової хімії, медичними виробами, лікарськими засобами, а які магазини будуть закриті. І я вважаю, що ці 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можна було до них підготуватися. Що таке підготуватися? Точно було можливо розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині в цей час», - заявив Степанов.

Він уточнив, що якщо шкарпетки і футболки купити не встигли, то можна зробити це онлайн.

При цьому Степанов заявив, що йому самому не подобаються такі обмеження.

«Давайте дотримуватися всіх карантинних обмежень. Я розумію, що будь-які обмеження не хочеться виконувати. Мені теж вони не подобаються, я така ж людина, як ви. Такі ж люди і члени уряду, і президент країни. Всі хочуть жити звичайним життям. Але я повинен приймати такі рішення, тому що розумію, які можуть бути наслідки, якщо такі рішення не приймати», - сказав міністр.

Також глава МОЗ відзначив, що жорсткий карантин був введений, щоб зупинити сплеск коронавируса, який очікується після новорічних свят.

«У нас є чітка і зрозуміла з епідеміологічної точки зору стратегія щодо боротьби з ковідом. Всі наші дії... вивірені і спрогнозовані», - сказав він.

Степанов поставив у приклад карантин вихідного дня, який також критикували, але обмеження, за його словами, допомогли стабілізувати ситуацію з захворюваністю.

До слова, поки для торгівлі тривають обмеження через пандемію, натовпи туристів штурмують Буковель.

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