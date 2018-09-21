Кого зі своїх опонентів Путін вб'є наступним?

Браудер, Навальний, Пугачов...

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Немецкие врачи официально заявили, что Петра Верзилова скорее всего отравили. В СССР решение о политических убийствах всегда принимало первое лицо. Сталин лично приказал убить Троцкого, Михоэлса, Коновальца. Согласно воспоминания Судоплатова санкцию на убийство епископ Теодора (Ромжи) Хрущев также выпросил лично у Сталина. Есть все основания полагать, что эта традиция сохранилась - приказ об убийстве Литвиненко, Немцова, Вороненкова, отравлении Кара-Мурзы младшего, Скрипалей, Верзилова и т.д. также отдал лично Путин. Что объединяет этих людей? Они могли сильно разозлить диктатора.

Немцов его материл в прямом эфире. Кара- Мурза «стучал» на него американцам. Литвиненко, Вороненков и Скрипали «предали» родные спецслужбы. Верзилов мог разозлить Путина своей отличной акцией во время финала чемпионата мира по футболу. Он смазал пафос помпезного мероприятия, вероятно «сломал Путину кайф». Думаю, диктатор был просто в бешенстве «от такой наглости». И решил его наказать.

И в будущем под наибольшей угрозой те, кто сильнее всего раздражает Путина.

Топ 3 потенциальных жертв Путина:

1. Билл Браудер. Путин его ненавидит. Это практически «Троцкий сегодня». Наиболее активный критик Кремля на Западе. Думаю, диктатор давно бы его убил, но сделать это «чисто» (как Березовского) не представляется случай, а «грязно» - боится (будет мегаскандал). Вполне возможно, что российские спецслужбы просто ждут удобного случая устранить Браудера.

2. Алексей Навальный. «Этого персонажа» Путин тоже явно ненавидит. В отличие от Браудера Навального убрать несложно, но это грозит непредсказуемыми последствиями, вплоть до резкого обострения конфликта властей с молодыми горожанами. Однако Путин может в какой-то момент решить, что Навальный перешел красную черту, а убить его удобнее, чем надолго посадить.

3. Банкир Сергей Пугачев. Для Путина он - предатель. Принадлежал к достаточно близкому кругу, а сейчас сдает западным СМИ их общие тайны.

Список, конечно, намного длиннее. Это просто наиболее очевидные фамилии.