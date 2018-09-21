Холодницький зареєстрував ще одне кримінальне провадження проти Ситника



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Директор НАБУ Артем Ситник

Антикорупційна прокуратура підозрює, що директор НАБУ попереджав Омеляна про обшуки

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого розголошення даних досудового розслідування керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила прес-служба САП.

«Йдеться про вчорашню заяву підозрюваного міністра інфраструктури Омеляна щодо завчасного повідомлення йому зазначеною посадовою особою про заплановане проведення обшуку за місцем його проживання», - йдеться у повідомленні.

За даними САП, попередньо, зазначена заява міністра не вбачається голослівною, адже матеріали кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру, містять відомості про наявність телефонних з’єднань між ним та абонентом, записаним як «Артем Ситник», напередодні проведення обшуку, зокрема о 08.00 год, 11.32 год, 19.09 год та о 23.42 год. 02.11.2017. У відомстві також додали, що матеріали матеріали розпочатого кримінального провадження будуть спрямовані Генеральному прокурору для визначення органу досудового слідства.

«Одночасно звертаємо увагу, що Ситником послідовно, постійно і систематично здійснюється неправомірне розголошення даних досудового розслідування, що істотно шкодить інтересам кримінального провадження», - підкреслили у САП.

Як повідомлялось, у середу в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

Згодом в САП повідомили подробиці інциденту.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи. Натомість в НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит».

Як відомо, проти Ситника вже відкрито одну кримінальну справу за розголошення деталей слідства - у справі щодо прокурора Кулика.