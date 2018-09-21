Клімкін попередив про фейки щодо «утисків» угорців на Закарпатті



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У соцмережах вже розповсюдилося фейкове відео про нібито затримання СБУ на Закарпатті чоловіка з угорським прапором

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив про можливу появу російських фейків про начебто «утиски» угорців на Закарпатті.

Про це Клімкін 21 вересня написав в Twitter.

«От бачите, російські тролі не забарились і викидають у мережу фейкові відео про начебто утиски угорців на Закарпатті. Поки що повна дурість та нуль креативу. Проте, будьте обережні - вони теж мають здатність до вдосконалення», - зазначив міністр.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання на Закарпатті чоловіка з угорським прапором, посилаючись на опубліковане у Facebook відео, на якому начебто працівники СБУ кинули на землю затриманого.

Управління СБУ в Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook офіційно заявило, що «не проводить ніяких процесуальних заходів щодо жодних представників нацменшин».

Нагадаємо, через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також Клімкін повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.