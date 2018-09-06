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    Відкрито справу за фактом катастрофи вертольота у Києві

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    На Трухановому острові упав гелікоптер - Відкрито справу за фактом катастрофи вертольота у Києві
    На Трухановому острові упав гелікоптер

    Розслідування у кримінальному провадженні проводить поліція

    Прокуратура Києва здійснюватиме процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом падіння приватного гелікоптера на Трухановому острові у Києві, внаслідок чого постраждало двоє громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) КК України.

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    Нагадаємо, подія сталася 6 вересня близько 07:22. За попередньою інформацією, гелікоптер вилетів з бази, що розташована в Гідропарку. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.

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    Відкрито справу за фактом катастрофи вертольота у Києві
    Відкрито справу за фактом катастрофи вертольота у Києві
    Відкрито справу за фактом катастрофи вертольота у Києві

    Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено СУГУ НП України в місті Києві.

    На даний час триває огляд місця події, встановлюються обставини та свідки аварії.

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