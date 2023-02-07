Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу

Російські чиновники спочатку оштрафували росіянина за розповідь про сон з Зеленським, а згодом – за те, що він розповів про цей штраф

Центральний районний суд Чити призначив два штрафи по 35 тисяч рублів місцевому мешканцю Івану Лосєву через інтерв'ю російським ЗМІ, в яких він розповів про штраф за переказ сну про Володимира Зеленського. Про це повідомляє сам Лосєв.

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7 лютого Лосєва визнали винним у двох епізодах «дискредитації» армії РФ. Спочатку він опублікував у своїх соціальних мережах розповідь про штраф, який йому призначили раніше – це стало причиною для першого протоколу. Другий протокол на нього склали через те, що російське медіа опубліковало ролик з його участю, де він знову розповідає про цей штраф. Нові протоколи на нього склали після доносів – росіяни знову побачили в його діях дискредитацію армії РФ:

«На мене написали два доноси дві різні жінки: одна з Примор'я, інша начебто з Чити. Однією не сподобався мій ефір на «Дощі». Іншій не сподобалося відео від «Бі-бі-сі» у моїй стрічці».

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Нагадаємо, що 12 грудня Центральний суд Чити оштрафував Лосєва на 30 тисяч рублів через публікації з переказом сну про мобілізацію та Президента України Володимира Зеленського. У цьому сні Лосєв потрапив на фронт, його та його товаришів по службі взяв у полон загін ЗСУ на чолі з Зеленським. Той наказав розстріляти всіх бранців, окрім Лосєва. Президент пояснив, що бачив проукраїнські публікації у його інстаграмі. Наприкінці сну Зеленський та Лосєв зробили спільне селфі.