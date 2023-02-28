Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані
фото ілюстративне

Росія обіцяє найманцям $350 і щомісячні виплати членам сім'ї, що залишилися в Лівані

Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні. Про це повідомляє видання The Media Line.

Зазначається, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.

Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб.

Росія обіцяє найманцям $350 і щомісячні виплати членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

Видання зазначає, що вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.

До України, стверджує видання, вже відправлено приблизно три сотні палестинців.

Раніше повідомлялося, що Путін вербує шпигунів у Великій Британії.

Теги: росія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)
Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)
22 лютого, 10:27
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій
Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій
4 лютого, 19:17
Ціллю шпигунів у Британії може бути і тема підтримки України
Путін вербує шпигунів у Великій Британії – The Sun
12 лютого, 08:17

Події в Україні

Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»
Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»
Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)
Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)
Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області
Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії
Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
57K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
9681
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
9609
Секс-скандал із російським генералом: у мережу потрапило інтимне листування (фото)
7328
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
6711
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту