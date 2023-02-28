Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані

Росія обіцяє найманцям $350 і щомісячні виплати членам сім'ї, що залишилися в Лівані

Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні. Про це повідомляє видання The Media Line.

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Зазначається, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.

Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб.

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Росія обіцяє найманцям $350 і щомісячні виплати членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

Видання зазначає, що вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.

До України, стверджує видання, вже відправлено приблизно три сотні палестинців.

Раніше повідомлялося, що Путін вербує шпигунів у Великій Британії.