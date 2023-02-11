У Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України – Білий дім

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну

Під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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На питання про те, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: «Президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».

За його словами, Байден заявить, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.

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«Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США», - додав Кірбі.

Нагадаємо, Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу.

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Раніше під час звернення до Конгресу Байден заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

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До слова, під час брифінгу Кірбі також висловив припущення США щодо того, коли розпочнеться великий наступ росіян на українські території.

Крім того, він повідомив, які країни можуть надати Україні бойові літаки та проводити для них навчання пілотів.