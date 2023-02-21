Патрушев зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї у Москві. Нові заяви

Дипломати заявили, що зараз російсько-китайські дипломатичні відносини знаходяться на високому рівні

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев зустрівся в Москві з головним дипломатом Китаю Ван Ї. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Під час бесіди Патрушев зазначив, що курс на розвиток стратегічного партнерства з Китаєм входить до списку безперечних пріоритетів зовнішньої політики Росії. За його словами, основу відносин двох країн становлять взаємоповажний діалог та близькі підходи до вирішення проблем. Особливого значення при цьому набуває поглиблення координації на міжнародній арені, додав він.

Як заявив секретар Радбезу, Захід сьогодні діє проти Росії та Китаю, а також «на шкоду державам, що розвиваються». При цьому він підтвердив підтримку Москвою Пекіна з питань Тайваню, Сіньцзян-Уйгурського автономного округу Тибету та Гонконгу. За словами Патрушева, західні країни використовують ці території для дискредитації Китаю.

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Ван Ї, у свою чергу, зазначив, що в умовах мінливої ​​ситуації у світі Росії та Китаю потрібно поглиблено «звіряти годинник» за двостороннім порядком денним та проблематикою міжнародного та регіонального рівня. За його словами, відносини між двома країнами зараз перебувають на дуже високому рівні.

«Китайсько-російські відносини мають зрілий характер і міцні як скеля, витримають навіть випробування мінливої ​​міжнародної ситуації», – заявив Ван Ї.

Ван Ї підкреслив, що «сьогодні Росія і Китай мають чудові можливості для продовження щільної стратегічної взаємодії та контактів на захист спільних інтересів». Крім того, як зазначив чиновник, обидві країни, як члени Ради Безпеки ООН, відповідальні за мир на планеті.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з Ван Ї у Брюсселі. Головний дипломат Китаю Ван Ї розповів українському міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану, який Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні.

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Також Китай закликав США переглянути погляди щодо України.

Крім того, повідомлялося, що Пекін серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ.