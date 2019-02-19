У палаті Надії Савченко поповнення. Хто такий «Біла балаклава»

«Біла балаклава» під час мітингу на підтримку «політв’язнів» у листопаді 2018-го фото: скріншот

Місцевий божевільний чи терорист? Служба безпеки похизувалась новим викриттям

19 лютого Служба безпеки України оприлюднила чергову сенсацію. Цього разу спецслужба викрила групу громадян, які «на замовлення російських спецслужб планували провокації під час виборів президента». На брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив: за допомогою проплачених молодиків Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні і зробити так, щоб результати президентських виборів не були визнані частиною української громадськості і західними партнерами.

Одним із проектів з дестабілізації ситуації в Україні Кононенко назвав проект «Біла балаклава», члени якої з осені 2018 року повинні були за вказівками Кремля зірвати вибори одразу після завершення голосування 31 березня.

Приводом для таких гучних заяв стало затримання 18 лютого Євгена Моренця, який має псевдонім «Біла балаклава», і під цим іменем викладає у Інтернет відео. «За висновками експертів, ці матеріали містять заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України насильницьким шляхом», - підкреслив Кононенко.

У Моренця правоохоронці вилучили коктейль Молотова, яким він нібито і збирався підпалити один з об'єктів в столиці. Співробітник спецслужби уточнив: Моренець та його спільники намагалися втягнути у свою діяльність керівників громадських об'єднань та «темних» активістів з різних регіонів України. Нібито вони збирали людей для організації масових протестних заходів одразу після закінчення голосування 31 березня 2019 року.

За планом ФСБ, групи молодиків повинні були організувати сутички з силовиками, спровокувати збройне протистояння, кровопролиття. Все це мало стати каталізатором для здійснення держперевороту, переконує Кононенко.

Група «Білої балаклави» також нібито планувала захопити будівлю Верховної Ради. Кононенко наголосив, що проект мав на меті спровокувати людські жертви серед протестувальників, щоб мобілізувати суспільство.

Вчора Моренцю оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Таємний Дульський

У своєму YouTube-каналі СБУ опублікувала підбірку коротких фрагментів аудіозаписів телефонних розмов нібито затриманого Моренця. На цих записах чути, як двоє чоловіків обговорюють необхідність бути готовим до крові, якщо хочеш здійснити революцію, а також обговорюють плани захоплення Верховної Ради.

Все ж почалося з того, що українські спецслужби провели обшуки в офісі та за місцем проживання трьох активних учасників групи на підтримку Надії Савченко. Нагадаємо, депутатка вже майже рік перебуває у статусі підозрюваної в організації теракту та держперевороту. За словами Кононенка, діяли ці громадяни за координацією агента російських спецслужб Миколи Дульського. Вони готувалися до провокацій, які мали стати поштовхом до насильницької зміни влади в Україні.

Микола Дульський – громадянин України, що наразі переховується від українських правоохоронців в Росії. У СБУ стверджують, що він «організував, як мінімум, шість акцій для дестабілізації в країні».

Так, у 2017 році обстріляли Генконсульство Польщі у Луцьку і відбулась синхронізована з ним спроба перекриття траси Львів – Рава-Руська. Тоді спецслужби встановили, що ці дії є частинами підривної акції, організованої спецслужбами Росії, а замовником її є якраз Дульський, лідер радикальної громадської організації «Наждак». Його ж група, за версією спецслужб, мала відношення до замовних протестних заходів 15 березня 2017-го біля Центрвиборчкому в Києві.

На той момент Дульський вже перебував на території РФ, а в Україні його розшукували за погрозу вбивства. У СБУ додали, що він вів «активну антиукраїнську діяльність з 2015 року».

Микола Дульський (фото - скріншот)

Чим прославилась «Біла балаклава»?

«Біла балаклава» - проект, який уособлює чоловік у білій балаклаві. З осені 2018 року він брав участь у небагаточисельних мітингах, при цьому довгий час залишався інкогніто, не показував обличчя. На відео, опублікованих у соцмережах, навіть говорив не своїм голосом. Тобто достеменно з’ясувати, чи був це Моренець, доволі непросто.

У «Білої балаклави» є свій канал на YouTube – «Светлоносец Гавриила».





Канал «Білої балаклави» має на YouTube 2,8 тис підписників. 18 листопада 2018 року - день, на який було заплановано акцію протесту у Києві, там планували організувати «віче» і «скинути владу Петра Порошенка»

Перший відеозапис на каналі датується 2 листопада 2018 року, і у ньому «Біла Балаклава» розповідає, як владу в Україні захопили «інородці з трьома паспортами», а розкрадають народне багатство «секти і масонські ложі», які «знищують український народ тарифним геноцидом, біологічними випробуваннями, наркотиками, споюванням та кривавими жертвоприношеннями». Але і це ще не все: біометричні паспорти, стверджує «Біла балаклава», нібито були придумані для того, щоб «унікальні біологічні зразки українців надсилати закордонним кураторам».

Без будь-яких конкретних пояснень «Біла балаклава» стверджує, що Сашко Білий, Андрій Кузьменко (Кузьма, соліст гурту «Скрябін»), нібито були вбиті за те, що критикували владу.

Жертвами режиму також вважає «торнадівців» та Надію Савченко, яку навіть називав у себе в Facebook сестрою. Поширювались чутки, що Моренець є нібито помічником народного депутата Надії Савченко, але у реєстрі помічників депутатів «Посіпаки» прізвище Моренця не зазначено. Заперечує зв’язок Надії Савченко та затриманого помічниця Надії Тетяна Поторченко. У коментарі «Главкому» вона зазначає, що чергова голосна заява про затримання Моренця від СБУ направлена лише на те, щоб у річницю розстрілів на Майдані відволікти увагу від факту, що жоден винен так і не покараний.

У Facebook перший запис на сторінці «Білої балаклави» взагалі датується 26 листопада 2018-го. Затриманий також зібрав у листопаді невеликий мітинг у Києві, на якому заявив, що аби знести владу в Україні, достатньо 1000 чоловік і три дні. Проте учасників мітингу було в рази менше. Ще однією з вимог мітингу було… зробити курс гривні до долара або євро один до одного.

З націоналістичними організаціями себе не ототожнює.

У себе на сторінці в Facebook він написав, що 8 лютого разом з Миколою Дульським «провели презентацію плану дій по мобілізації активу на випадок фальсифікацій і перемоги Порошенка або Тимошенко».

На сайті під назвою «Віче» також організували мобілізацію осіб нібито протестувати фальсифікаціям на виборах.

Канал «Білої балаклави» має на YouTube 2,8 тис підписників. 18 листопада 2018 року - день, на який було заплановано акцію протесту у Києві, там планували організувати «віче» і «скинути владу Петра Порошенка»

Але залучитися значною підтримкою громадян їм так і не вдалося: через тиждень після заклику у соцмережах «Біла балаклава» жалівся, що у «добровольці» записалось лише три людини.

Увесь цей перелік «подвигів» засвідчує: говорити про підготовку якихось серйозних провокацій цими людьми складно.

Враховуючи той факт, що про «Білу балаклаву» до затримання Моренця майже нічого і нікому не було відомо, а громадської підтримки ініціатив затриманого не було, виникають сумніви, що він міг дійсно спричинити масові заворушення, або ж організувати «Третій Майдан».

Тому спецоперацію, розрекламовану СБУ, не всі вважають реальною перемогою.

«Про більшість страшних заколотників, які готують перевороти, я дізнаюся з повідомлень СБУ про їх викриття. Як і про організації, які вони очолюють… Тут два варіанти. Або СБУ так працює, що виявляє усю підлоту на ранніх етапах. Або сама це все режисує і вигадує. Звісно, ми, як патріоти, схиляємося до першого варіанту», - іронізує Facebook політолог, викладач у КНУ імені Тараса Шевченка, Петро Олещук.

Яна Степанковська, «Главком»