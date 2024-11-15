За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме

Почалося тестування онлайн-послуги для переведення військовослужбовців до інших частин

У Збройних силах України розпочали тестування сервісу з переведення військовослужбовців з однієї частини до іншої – за допомогою державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони «Армія+». «Главком» з'ясував подробиці цього починання та його перспективи.

Експериментальний проєкт

На початку серпня 2024 року Міністерство оборони представило новий портал «Армія+». Мобільний додаток було створено для цифровізації послуг для військовослужбовців, а головною його функцією стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії платформи їх було доступно 11 видів. Крім того, у додатку є «Армія ID» – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

Тепер платформа «Армія+» поповнилася ще однією послугою – можливістю переведення військових з однієї частини до іншої онлайн: 12 листопада уряд ухвалив постанову №1291 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних сил за їхньою ініціативою». Цього ж дня про нову ініціативу оголосив Володимир Зеленський.

«Постанова запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо», – сказав Зеленський, анонсувавши, що новий порядок переведення військовослужбовців запроваджується з 15 листопада. Сама постанова набула чинності 13 листопада.

Необхідно підкреслити, що проєкт саме експериментальний. Він має бути реалізований протягом двох років з дня набрання чинності постанови №1291, але не довше строку дії воєнного стану в Україні. Якщо експеримент визнають вдалим, будуть внесені зміни до відповідних законодавчих актів.

Міністерству оборони доручено протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови забезпечити технічну можливість реалізації експериментального проєкту за допомогою додатка «Армія+». Тобто реально послуга має запрацювати за місяць. А поки що триватиме тестування нового сервісу.

В додатку «Армія+» з'явиться ще один вид рапортів – на переведення до іншого підрозділу фото: aplus.mod.gov.ua

Як переведення військовослужбовців відбувається зараз

Наразі переведення військовослужбовців регулюється наказом Міністерства оборони України №170 від 10 квітня 2009 року «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

Підстави для переведення в іншу частину такі:

неможливість проходження військової служби на посаді за станом здоров'я, відповідно до висновку ВЛК;

якщо посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штату або проведення організаційних заходів;

за сімейними обставинами – на особисте прохання, на підставі рапорту;

у зв'язку з призначенням на більш низьку посаду у порядку дисциплінарного стягнення;

у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами;

у разі потреби доукомплектування у особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

Тобто, підстав для переведення за власним бажанням, власне дві – через хворобу та сімейні обставини. Просто бажання «хочу в іншу частину, мені там буде краще» недостатньо. Щоб перевестися з однієї частини до іншої, необхідно звернутися до безпосереднього командира і подати такі документи:

рапорт;

відношення (згоду командира частини, до якої хоче перевестися військовослужбовець);

висновок військово-лікарської комісії (якщо переведення відбувається за станом здоров'я).

Відношення – найголовніший документ під час переведення Зображення з відкритих джерел

«Зараз як все відбувається? Пишеш рапорт, подаєш командиру підрозділу. Для рядових – командиру роти. Далі йде інстанціями – батальйон, бригада, все там узгоджується. Це займає близько двох тижнів. Потім з'являється рішення. Наскільки я знаю ситуацію – зазвичай негативне. І ти йдеш наступним колом. Якщо, звісно, є бажання», – розповідає «Главкому» старший лейтенант ЗСУ, офіцер штабу В'ячеслав Коновалов.

За його словами, якщо когось і переводять, то лише у рамках одного оперативного командування та одного роду військ. «Якщо спробуєш інакше, помреш у погодженнях. А взагалі 70% переведень із фронту відбувається через неможливість проходження військової служби на посаді за станом здоров'я, за медичними показниками», – каже офіцер.

Як має працювати переведення військовослужбовців онлайн

Новий підхід до переміщення гуманніший, і враховує особисті побажання військовослужбовців. У яких, наприклад, є здібності до РЕБ, безпілотників, але яких відправили до піхоти. «Можливість змінити місце служби та підрозділ впливає на ефективність військових», – наголошує заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для подання рапорту через мобільний додаток «Армія+» необхідні такі документи:

копія військового квитка чи посвідчення офіцера;

відношення;

висновок ВЛК (за необхідності).

Ключовий момент, який відрізняє нову процедуру від чинної, – у процесі розгляду рапорта про переведення від військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу (за винятком тих, хто перебуває на офіцерських посадах) безпосередні та вищі командири не беруть участі. Рапорт не йде інстанціями, значно скорочується бюрократичний ланцюжок. Узгодження командира частини необхідне лише для офіцерів.

За допомогою «Армія+» рапорт на переведення потрапляє одразу до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Там він має бути розглянутий протягом 72 годин. У разі відмови (відповідь також через додаток) мають бути вказані чіткі причини. А якщо рішення позитивне, то наказ на переміщення має бути підписано протягом 24 годин після завершення розгляду.

Контролюватиме дотримання процедури система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.

Відповідно до постанови №1291, право на звернення до кадрового центру ЗСУ з рапортом на переміщення мають: військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах тилового забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, ТЦК, військових частинах резерву, які бажають бути переміщеними для подальшого проходження служби до військових частин бойового складу військ;

військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах ЗСУ, що не належать до військових частин бойового складу військ, які бажають бути переміщеними до інших військових частин, що не належать до бойового складу військ;

військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах бойового складу військ, які хочуть бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин бойового складу військ;

військовослужбовці, які проходять військову службу в частинах всіх родів військ ЗСУ, які за висновком ВЛК придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики та зв'язку, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають висновку ВЛК, і бажають бути переміщеними до іншої військової частини.

Слід зазначити, що переведення через додаток «Армія+» буде можливим не частіше ніж один раз на рік, і лише після шести місяців служби у підрозділі, з якого здійснюється переведення.

«Ідея загалом непогана. Головне, щоб не вийшло так, як із «гарячою лінією» ЗСУ. Спочатку вона працювала нормально, але потім просто захлинулась у потоці дзвінків і тепер стандартні відповіді – «ваше питання поставлене на контроль», – резюмує В'ячеслав Коновалов.

Андрій Кузьмін, «Главком»