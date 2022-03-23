Рашисти обстріляли Миколаїв, загинуло двоє людей

У місті вночі вирували масштабні пожежі

Російські окупанти вночі обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті загинули дві особи, на місці обстрілів гасили масштабні пожежі. Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загорівся склад і п'ять автомобілів, припарковані поруч.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

Майже одночасно з цим противник влучив в двоповерхову житлову будівлю також в Інгульському районі, в результаті чого вона обрушилася і виникла пожежа. Рятувальники деблокували двох загиблих.

Нагадаємо, учора рашисти обстріляли порт Миколаєва.

Напередодні окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

Раніше у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).

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