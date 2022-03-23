Рашисти обстріляли Миколаїв, загинуло двоє людей
Удару зазнав Інгульський район
У місті вночі вирували масштабні пожежі
Російські окупанти вночі обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті загинули дві особи, на місці обстрілів гасили масштабні пожежі. Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що в результаті обстрілу загорівся склад і п'ять автомобілів, припарковані поруч.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.
Майже одночасно з цим противник влучив в двоповерхову житлову будівлю також в Інгульському районі, в результаті чого вона обрушилася і виникла пожежа. Рятувальники деблокували двох загиблих.
Нагадаємо, учора рашисти обстріляли порт Миколаєва.
Напередодні окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.
Раніше у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).