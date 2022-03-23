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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Миколаїв, загинуло двоє людей

    Удару зазнав Інгульський район - Рашисти обстріляли Миколаїв, загинуло двоє людей

    Удару зазнав Інгульський район

    фото: ДСНС

    У місті вночі вирували масштабні пожежі

    Російські окупанти вночі обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті загинули дві особи, на місці обстрілів гасили масштабні пожежі. Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що в результаті обстрілу загорівся склад і п'ять автомобілів, припарковані поруч.

    Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

    Майже одночасно з цим противник влучив в двоповерхову житлову будівлю також в Інгульському районі, в результаті чого вона обрушилася і виникла пожежа. Рятувальники деблокували двох загиблих.

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    Удару зазнав Інгульський район. фото: ДСНС
    Удару зазнав Інгульський район. фото: ДСНС

    Нагадаємо, учора рашисти обстріляли порт Миколаєва.

    Напередодні окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

    Раніше у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).

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    Теги: пожежа росія окупанти державна служба війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Миколаїв, загинуло двоє людей