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Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
21 листопада Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою
фото: ДСНС

Юрій Ігнат розповів, чи будуть подробиці про ракетну атаку РФ

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про сьогоднішню ракетну атаку РФ на Україну не буде. Про це він написав у Facebook.

«Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) (Астраханська область, – «Главком») куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити – написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

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Теги: росія війна Повітряні сили ЗСУ Україна росіяни Дніпро Юрій Ігнат

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