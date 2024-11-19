Війна і німці. Хто замінить Шольца і чого чекати Україні

Троє провідних кандидатів обіцяють продовжувати підтримку України

6 листопада німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що підніме у Бундестазі питання вотуму довіри уряду. Якщо голосування Шольц програє, це неминуче призведе до проведення в країні дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутися у січні, і тоді Шольц піде у відставку. За даними Spiegel, рідна для Шольца Соціал-демократична партія Німеччини, скоріше за все, більше не висуватиме його кандидатуру. Соціал-демократи зроблять ставку на популярнішого міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, зазначає видання.

Опонуватиме Пісторіусу Фрідріх Мерц – його висуває у канцлери Німеччини Християнсько-демократичний союз. Нагадаємо, що після останніх виборів до Бундестагу ХДС, раніше очолюваний Ангелою Меркель, опинився в опозиції. На виборах ця партія отримала друге місце, проте коаліційну більшість утворили соціал-демократи, «зелені» та Вільна демократична партія Німеччини. А ХДС отримав нагоду гостро критикувати правлячу більшість. Приміром, нещодавно Мерц назвав уряд Шольца «кульгавою качкою» – через нездатність захистити інтереси країни на внутрішньому та зовнішньому треку.

Ще одна популярна політична сила країни – блок «Союз 90/Зелені» – також визначилася з кандидатом на посаду канцлера: ним стане Роберт Габек.

Про Пісторіуса, Мерца і Габека, а також про їхнє бачення російсько-української війни – у матеріалі «Главкома» далі.

На виборах до Бундестагу 2021 року найбільш рейтинговими партіями були соціал-демократи, Християнсько-демократичний союз та «зелені». Проте ХДС у коаліцію, яку прозвали «світлофорною», ХДС не потрапив інфографіка: uk.wikipedia.org

Обережний Пісторіус: «З Путіним неможливо говорити, але треба»

Борис Пісторіус народився у 1960 році, і у віці 16 років вступив до лав СДПН. За все своє політичне життя партійну «прописку» жодного разу не міняв, залишаючись вірним обраній політсилі. Міністром оборони Пісторіус є з січня 2023-го. Знає кілька іноземних мов, зокрема, англійську, французьку, а також російську.

Пісторіус неодноразово бував в Україні та оголошував про передачу нашій державі німецької зброї. В останній пакет допомоги, за його словами входять в тому числі чотири тисячі ударних дронів Mini-Taurus фото з відкритих джерел

У травні 2024 року Пісторіус схвалив рішення уряду Німеччини дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових цілей у Росії. «Це рішення правильне. Так ми завжди чинили з самого початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, відповідно коригували нашу стратегію», –заявив Пісторіус. При цьому, однак, він дав зрозуміти, що його уряд не відновлюватиме дебати про постачання нам далекобійних крилатих ракет Taurus.

У листопаді поточного року очільник оборонного відомства знову повернувся до теми Taurus і знову м’яко дав зрозуміти: ракет не буде. Постачання цього типу озброєння «не є вирішальним фактором» у війні, цитує Пісторіуса Tagesschau. Розвиваючи цю думку, Пісторіус напустив ще більше туману. Він послався на «аргументи, які справді важливі для національної безпеки і для стратегій НАТО», про які, за його словами, «не прийнято говорити».

У перекладі з німецької дипломатичної мови це означає, що ФРН боїться розізлити Путіна, або, як прийнято казати, боїться ескалації війни.

«З Путіним нині неможливо говорити про мир, але при цьому потрібно намагатися знову і знову, одночасно підтримуючи Україну», – сказав Пісторіус. А у відповідь на закиди журналістів про те, що Шольц, мовляв, вже спробував поговорити з російським диктатором, міністр підтримав канцлера. «Я вважаю, що було правильним зателефонувати Путіну та чітко висловити наші очікування», – сказав Пісторіус в ефірі каналу ARD.

Водночас міністр визнав, що вже через 48 годин після цієї розмови Путін «показав свою позицію щодо мирних переговорів або припинення вогню». «Він наказав бомбити цивільну інфраструктуру України з повітря в такій манері, якої вже давно не було», – зазначив Пісторіус, коментуючи масований ракетний удар по Україні 17 листопада.

У цілому ж Пісторіус погодився з тим, що Україна повинна вести переговори з Росією з позиції сили, маючи на своєму боці підтримку Заходу.

Всі досягнуті домовленості «повинні бути надійно забезпечені», сказав він, не уточнивши, які саме безпекові гарантії можуть бути надані в цьому контексті.

У рейтингу найпопулярніших політиків ФРН Пісторіус посідає перше місце: його підтримують 53,1%. Про це свідчить найсвіжіше опитування, опубліковане виданням Bild 12 листопада 2024 року.

Рейтинг Пісторіуса зараз є найвищим інфографіка: bild.de

Рішучий Мерц: за 24 години готовий перемогти Путіна

Фрідріх Мерц старший за Пісторіуса на п’ять років – він народився у 1955-му. Вивчав право у Боннському університеті, був суддею, а пізніше займався адвокатською практикою. З 1989-го до 1994-го був депутатом Європарламенту, а потім Мерца обрали до Бундестагу, де він став заступником голови фракції та почав швидко набирати популярність завдяки своїх законодавчим ініціативам. Мав серйозні тертя з Ангелою Меркель, які стосувалися внутрішніх питань.

Фрідріх Мерц трохи косплеїть Дональда Трампа, який також обіцяв завершити війну протягом доби, але Мерц вже зараз мав нагоду переконатися, що із Путіним це неможливо фото з відкритих джерел

У контексті ж російсько-української війни Мерца можна назвати «яструбом». Іще до повномасштабного вторгнення він критикував будівництво «Північного потоку - 2». Побував в Ірпені у травні 2022-го і заявляв про те, що Захід не має на меті перемогти Росію. Союзники Києва діяли «надто пізно» і зробили «надто мало», і в результаті баланс сил сьогодні «досить жахливий і дуже протвережує», зазначав Мерц.

При цьому, однак, Мерц, як і Пісторіус та Шольц, вважає за необхідне підтримувати діалог з Путіним. Але тут, щоправда, є нюанси. В інтерв'ю виданню Stern Мерц запевняє, що дзвонитиме у Москву тільки «якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто про це згоди».

Водночас Мерц каже, що готовий висунути Росії ультиматум щодо припинення бойових дій. Кандидат у канцлери збирається дати Путіну на роздуми 24 години. Якщо той не виконає вимогу, Німеччина поставить Україні крилаті ракети Taurus та дозволить бити ними вглиб країни-агресора.

«Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія», – говорить Мерц, який, до того ж, закликає надати Україні винищувачі для захисту повітряного простору просто зараз – не чекаючи можливості виставити Путіну ультиматум.

Цікаво, що згідно із вище наведеним опитуванням від Bild, Мерц поступається у популярності двом колегам з ХДС – Маркусу Зедеру та Гендріку Вюсту (їхній рейтинг складає 47,5% та 45,3% відповідно, тоді як у Мерца він становить 43,4%), проте Християнсько-демократичний союз висуватиме саме його.

У Фрідріха Мерца є більш популярні колеги по партії, проте, приміром, Маркус Зедер, який є прем’єр-міністром Баварії, добровільно поступився йому місцем, зазначивши, що «його все влаштовує» – передає Deutsche Welle інфографіка: bild.de

Водночас раніше колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловлював сумніви у тому, що Мерц може суттєво посилити допомогу Україні. Це було сказано Мельником в контексті того, що на місцевих виборах у східних регіонах країни перемогли дві відверто проросійські сили. «Їхній спільний знаменник – беззаперечна підтримка імперської Росії Путіна та вимога припинити воєнну допомогу Києву», – зауважив Мельник.

А тому навіть якщо парламентські вибори виграють християнські демократи і навіть якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, немає жодної гарантії у тому, що новий уряд посилить підтримку Україні, додав він.

Щедрий Габек: готовий надати Україні зброю та гроші

Роберту Габеку – 55. Можна сказати, що на тлі Пісторіуса та Мерца, він молодий та зовсім «зелений». Політик з потужною освітою: Габек закінчив спочатку Фрайбурзький, а згодом Гамбурзький університет. Це – у Німеччині. У Данії Габек також навчався в університеті Роскілле. За освітою – філолог та філософ, а ще він – письменник, який одружився з письменницею Андреа Палух.

Підтримка Україні має бути надана «без будь-яких «якщо» та «але», переконаний Габек фото з відкритих джерел

Щодо політики, то з 2002 року Габек – у партії «Союз 90/Зелені». За свою кар’єру обіймав посаду заступника міністра, а пізніше – міністра енергетики, сільського господарства та навколишнього середовища. Нині він – віцеканцлер Німеччини та федеральний міністр економіки та захисту клімату (обіймає посаду з 2021 року).

З 2018 року разом із Анналеною Бербок Габек був обраний співголовою партії «Союз 90/Зелені». До речі, фрау Бербок, яка нині очолює міністерство закордонних справ ФРН, бувала в Україні чи не найчастіше – вона приїздила до нас вісім разів. Востаннє вона була у нас 4 листопада і пообіцяла «підтримку у проходженні третьої воєнної зими».

На схожих позиціях щодо російсько-української війни стоїть і Роберт Габек. Іще влітку 2024-го він обіцяв подальшу підтримку Україні незалежно від того, чи вдасться країнам Великої сімки (G7) виділити Києву обіцяний кредит у $50 млрд. Зобов'язання перед Україною мають бути виконані «без будь-яких «якщо» та «але», казав Габек в інтерв'ю Funke Mediagruppe.

Кредит Україна отримала, а Габек наголосив, що боротьба України має історичний характер та увійде до підручників з історії цього сторіччя. Німеччина, сказав Габек, не залишить Україну напризволяще, навіть якщо це зроблять Сполучені Штати, припинивши допомогу нашій державі.

У разі своєї перемоги Роберт Габек обіцяє передати Україні ракети Taurus. Під час інтерв'ю Hauptstadtstudio на запитання, чи буде він поставляти в Україну цей тип озброєння, Габек сказав чітке та рішуче «Так!», хоча й додав, що постачання зброї завжди є одним з «найскладніших рішень», які ухвалює уряд.

Станом на зараз Роберт Габек і Анналена Бербок посідають відповідно 15-те і 17-те місця у рейтингу німецьких політиків – за вище наведеними даними від Bild.

У Роберта Габека та Анналени Бербок також є більш популярна колега серед «зелених», і це – Франциска Брантнер, яка нині працює держсекретарем в міністерстві економіки. Втім, її відставання від Габека складає лише три десятих відсотка інфографіка: bild.de

Сама ж партія Зелених перебуває нині на четвертій позиції у рейтингу популярності політсил Німеччини. На першому – Християнсько-демократичний союз (CDU/CSU) із 32,5% підтримки; на другому – проросійська «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яку нині хочуть законодавчо заборонити і яка має рейтинг у 19,5%; третє місце посідають соціал-демократи (SPD) з 15,5%, котрі втратили десять відсотків порівняно із виборами 2021 року; замикають четвірку «зелені» (Grünе), котрим симпатизують 11,5%.

При тому, що Борис Пісторіус є найбільш рейтинговим політиком, його партія спустилася на третє місце у рейтингу політсил Німеччини інфографіка: bild.de

У Роберта Габека, таким чином, незначні шанси на те, аби бути обраним канцлером Німеччини. Проте хто б ним не став, хочеться вірити, що недавні висловлювання Олафа Шольца залишатимуться актуальними тривалий час. «Україна може покластися на багатьох друзів у світі, особливо на Німеччину. Для Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне», – зазначив Шольц 17 листопада.

Наталія Лебідь, «Главком»