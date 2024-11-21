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Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
Останні роки Катерина Абдулліна жила в Італії під прізвищем Руссо
фото: Maximus Ravreba/Facebook

Абдулліна «прославилася» тим, що обізвала українськомовних дітей «бидлом»

Померла колишня співачка Національної опери України Катерина Абдулліна, відома своїми скандальними висловлюваннями про українські школи та дітей, які в них вчаться. Про її смерть повідомив колишній ведучий новин на телеканалі «Інтер» Максим Равреба, який також має антиукраїнську позицію.

«Так легко уявити тебе живою. Неможливо повірити в свою смерть. Такі справи...», –  написав Равреба на своїй сторінці у фейсбуці 19 листопада.

Про причини її смерті не повідомляється.

Абдулліна «прославилася» тим, що називала  українські школи «бидлячими», російськомовних дітей – «морально здоровими», а українськомовних – «бидлом».

Співачка народилась у Києві та працювала у Національній опері України. За даними видання «Комерсант український», останні роки вона жила в Італії під прізвищем Руссо, що, імовірно, є прізвищем її чоловіка. 

Нагадаємо, що у 2013 році Абдулліна потрапила в скандал через свій коментар у фейсбуці під бесідою публіциста Юхима Гофмана і російського письменника Захара Прілєпіна, який під час повномасштабної війни став одним із головних Z-блогерів і волонтерів.

«Віддала дитину в російську гімназію і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка, я навіть плакала. По-російськи дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Так взагалі контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. У першому класі три рази в тиждень українська мова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я рада, що моя донька навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла», – написала тоді Абдулліна.

Згодом, після хвилі суспільного обурення, співачка почала переконувати, що її допис було сфабриковано, і вона нібито стала жертвою «підстави». Головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко тоді заявив, що коментар був зроблений свідомо, хоча співачка й не усвідомлювала можливих наслідків. Колеги по театру відкрито відмовлялися працювати з нею на одній сцені, а у ЗМІ почали обговорювати ймовірність її звільнення. Однак Абдулліна ще деякий час продовжувала працювати в Національній опері. Вона вибачилася перед тими, кого могли образити її слова, хоча й надалі переконувала, що її коментар був підробкою. Тоді Міністерство культури заявляло, що підстав для її звільнення немає, але Національний оперний театр все-таки відсторонив співачку від виступів.

Теги: Національна опера смерть школа українська мова співачка

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