Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»

Абдулліна «прославилася» тим, що обізвала українськомовних дітей «бидлом»

Померла колишня співачка Національної опери України Катерина Абдулліна, відома своїми скандальними висловлюваннями про українські школи та дітей, які в них вчаться. Про її смерть повідомив колишній ведучий новин на телеканалі «Інтер» Максим Равреба, який також має антиукраїнську позицію.

«Так легко уявити тебе живою. Неможливо повірити в свою смерть. Такі справи...», – написав Равреба на своїй сторінці у фейсбуці 19 листопада.

Про причини її смерті не повідомляється.

Абдулліна «прославилася» тим, що називала українські школи «бидлячими», російськомовних дітей – «морально здоровими», а українськомовних – «бидлом».

Співачка народилась у Києві та працювала у Національній опері України. За даними видання «Комерсант український», останні роки вона жила в Італії під прізвищем Руссо, що, імовірно, є прізвищем її чоловіка.

Нагадаємо, що у 2013 році Абдулліна потрапила в скандал через свій коментар у фейсбуці під бесідою публіциста Юхима Гофмана і російського письменника Захара Прілєпіна, який під час повномасштабної війни став одним із головних Z-блогерів і волонтерів.

«Віддала дитину в російську гімназію і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка, я навіть плакала. По-російськи дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Так взагалі контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. У першому класі три рази в тиждень українська мова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я рада, що моя донька навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла», – написала тоді Абдулліна.

Згодом, після хвилі суспільного обурення, співачка почала переконувати, що її допис було сфабриковано, і вона нібито стала жертвою «підстави». Головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко тоді заявив, що коментар був зроблений свідомо, хоча співачка й не усвідомлювала можливих наслідків. Колеги по театру відкрито відмовлялися працювати з нею на одній сцені, а у ЗМІ почали обговорювати ймовірність її звільнення. Однак Абдулліна ще деякий час продовжувала працювати в Національній опері. Вона вибачилася перед тими, кого могли образити її слова, хоча й надалі переконувала, що її коментар був підробкою. Тоді Міністерство культури заявляло, що підстав для її звільнення немає, але Національний оперний театр все-таки відсторонив співачку від виступів.