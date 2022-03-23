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    Думки вголос

    Найкраще, у чому досягли успіху російські воєначальники – у брехні

    Шойгу бреше Путіну про реальну ситуацію в Україні? - Найкраще, у чому досягли успіху російські воєначальники – у брехні
    Шойгу бреше Путіну про реальну ситуацію в Україні?
    фото з відкритих джерел

    Путіну продовжують доповідати про військові «успіхи»

    З деяким подивом я дізнався від друзів із компетентних видів військ, що Путіну вже повідомляють про взяття Маріуполя. Мовляв, місто вже контролюють російські війська, залишилося тільки погасити осередки опору, що залишилися.

    Довелося зв'язатися із захисниками Маріуполя – не без проблем, але вийшло. Там охреніли ще більше за мене і просили передати путіну привіт.

    Передаємо.

    Володимире Володимировичу, вам уже один раз розповіли, що Україна лягла і просить. Тепер вам кажуть, що взяли Маріуполь. Це дещо не відповідає дійсності. Попросіть показати відеодокази з ключових точок міста та запитайте підтвердження в інших відомств.

    Шановні російські генерали. Розповідайте, що взяли Київ. Який сенс зупинятися? Завтра доповісте про Варшаву та Вашингтон.

    Дивовижна країна, дивовижний час. З Суворовими не зрослося, зате Потьомкіних – кожен другий.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін військові Україна окупація #stoprussia
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    Найкраще, у чому досягли успіху російські воєначальники – у брехні