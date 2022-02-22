Звернення Путіна щодо визнання «Л/ДНР»: головні тези (відео)

Президент Росії звернувся до росіян з промовою про визнання «Л/ДНР»

Путін звернувся не тільки до росіян, а й до «громадян РФ» на території України

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність «Л/ДНР» і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Екскурс в історію

Путін звернувся не тільки до росіян, а й до «громадян РФ» на території України. Зазначив, що країни завжди були «братніми». Він заявив, що «сучасна Україна була створена Росією, більшовицькою».

«Ленінські принципи побудови країни стали помилкою. Зараз ми можемо тільки визнати помилку», – заявив Путін.

Путін назвав управлінські рішення комуністів – помилкою для майбутнього. А республіки СРСР насправді не були незалежними.

Путін у своєму зверненні до громадян пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

«Хочете декомунізації? Що ж, нас цілком це влаштовує. Ми готові показати, що таке справжня декомунізація», – заявив лідер РФ.

Він також запевнив – ще за два роки до розвалу СРСР його доля була зрозуміла. А після розпаду – Росія допомагала Україні матеріально.

Київ, за словами Путіна, після розпаду вимагав доступу до «алмазного фонду СРСР», але Росія продовжувала «відкрито і чесно допомагати Україні».

Він також додав, що Україна «стала будувати свою державність на запереченні всього, що нас (Росію і Україну – ред.) об'єднує».

Про Майдан

Президент Росії заявив, що Майдан спонсорували західні країни – США нібито прислали 1 млн доларів на ті події. І додав, що «злочинців ніхто і не шукає».

«Майдан не приблизив Україну до демократії і прогресу», – зазначив він.

І додав, що після Революції Гідності в Україні сталася криза – втрачені робочі місця, люди їдуть заробляти закордон, або виїжджають взагалі. Він заявив, що держава знаходиться під «протекторатом Заходу».

«Корупція як цвіла, так і цвіте», – заявив Путін про Україну.

Він запевнив, що жителі Криму «зробили вибір бути з Росією». І додав, що Росія нібито «має докази, щодо екстремістських терористичних груп причетний Захід».

Про НАТО, США та військову допомогу

Путін заявив, що Україна готує військовий напад на Російську Федерацію. А появі ядерної зброї може допомогти Захід. Він запевнив – українськими військами може керувати НАТО. А Україна – це «театр подальших військових дій».

Президент РФ заявив, що в Очакові вже утворили «штаб кораблів США». А аеропорти України – легкий спосіб перекинути війська США на територію країни для нападу на Росію.

«Вступ України до НАТО – пряма загроза для Росії», – заявив Путін.

Він також додав, що «нешвидкий вступ України», про що заявляли США та інші представники НАТО, – «не міняє нічого в перспективі». Путін заявив, що обурений тим фактом, що «військові дії на Сході України – не стануть завадою на шляху до вступу в Альянс».

Путін заявив, що Україна може бути плацдармом для воєнного нападу США на Росію.

Він запевнив, що РФ не отримала від НАТО «гарантій безпеки» – їх, за словами Путіна, могли отримати тільки члени Альянсу. Але західні партнери не підтримали вимоги «гарантій», зокрема і неприйняття України в НАТО.

Путін заявив, що вступ України до НАТО – це «прямо ніж до горла».

Президент РФ заявив, що Росія буде вживати «заходи безпеки« у відповідь.

Він заявив, що на Донбасі відбувається «геноцид майже 4 мільйонів людей..., які борються за право жити на своїй землі, говорити мовою, якою хочуть».

Зазначимо, що Путін записав підписання указів про визнання «ЛДНР» заздалегідь. Ймовірно Путін підписав укази за 10 годин до «трансляції».

Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР». Білий дім також розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського.

Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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