Увага, холера! Чому міністр Ляшко заговорив про небезпечну хворобу

Холера – вірний супутник війни. Запит до ВООЗ на отримання вакцини уряд підготував

Міністерство охорони здоров’я повідомило українців про можливу появу страшного вірусного захворювання – холери. Про цю небезпеку днями попередив і міністр Віктор Ляшко. В інтерв’ю BBC він наголосив: холери зараз «слава Богу, немає». Проте, за його словами, епідемічна ситуація є загрозливішою, ніж раніше, через атаки росіян по українській енергетиці: «Зупинка водопостачання (через вимкнення електроенергії – «Главком») на тривалий термін, а потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце». Загалом же холера, як гепатит і ботулізм, є «сезонними інфекційними хворобами, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни», нагадав урядовець.

За даними на 2018 рік (більш актуальної статистики джерела в МОЗ не надають), останній раз випадки захворювання на холеру в Україні фіксували ще у 2011 році, проте з початком великої війни час від часу з’являються повідомлення про появу інфікованих на окупованих територіях. Про випадки захворювання на холеру у квітні цього року повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Оскільки місто перебуває на непідконтрольній території, підтвердження цій інформації отримати неможливо, а російські окупанти, за словами Андрющенка, інформацію приховують.

«Главком» нагадує, як можна «підхопити» холеру та що пропонує сучасна українська медицина для профілактики і боротьби з цією хворобою.

Що таке холера та як її виявити?

Холера – гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae. Хвороба передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, а також при вживанні забрудненої води та їжі, зокрема овочів і фруктів, при купанні.

Інкубаційний період – від кількох годин до п’яти днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Без належного лікування справді можна померти, проте сьогодні хвороба успішно лікується.

Ефективність лікування залежить від того, наскільки швидко пацієнт звернувся до лікаря.

Як зазначають у МОЗ, холерний вібріон може жити:

у забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді – два тижні і більше;

у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом двох-п’яти днів;

на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж восьми годин;

у кишківнику окремих річкових та морських тварин – кілька місяців.

Збудників холери давно не фіксували

«Окрім відсутності якісної води, для спалаху холери має бути ще й джерело зараження: хворий чи переносник холери. В Україні поки що таких немає. Це інфекція, яку можна завезти хіба що з-за меж нашої держави», – коментує «Главкому» доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. Богомольця, заслужений лікар України Сергій Крамарьов. Поки що інфекції в Україні немає, і будемо сподіватися, що не буде, заспокоює професор, проте зауважує: про таку небезпеку говорити доречно.

Окрім відсутності якісної води, для спалаху холери має бути ще й джерело зараження…

Нагадаємо, розмови про можливу появу холери в Україні точилися після підриву Каховської ГЕС. Тоді такий розвиток подій експерт з імунопрофілактики Центру громадського здоров’я МОЗ Федір Лапій оцінював як малоймовірний.

«Спалах можуть викликати лише серогрупи O1 и O139, які наразі в Україні не зафіксовані. Холерні вібріони інших серогруп, що наразі виявлено в Україні, можуть викликати не власне холеру, а холероподібні захворювання, перебіг яких є легким», – пояснював Лапій. Власне, спалаху холери після Каховської трагедії, на щастя, не сталося.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ України , випадки холери в Україні були зареєстровані у 1998, 1999, 2007, 2011 роках. У 1998 році у Донецькій області (два випадки) та у Криму (один), у 1999 році у Дніпропетровській (два), Донецькій (чотири) Запорізькій (три) та Одеській (один) областях. У 2007 році у місті Суми (один) та 2011 році у Донецькій області зареєстровано 33 випадки холери.

Як розпізнати хворобу та як лікувати

За словами Сергія Крамарьова, для важких випадків характерне тяжке зневоднення, тож саме з огляду на цей симптом можна запідозрити холеру. Проблема полягає у тому, що часто холера нічим не відрізняється від банальних кишкових інфекцій, і «на око» встановити правильний діагноз неможливо, необхідне лише лабораторне підтвердження.

Також існують експрес-тести – смужки на швидке визначення холери. Щоправда, навряд чи вони є в усіх українських лікарнях.

У разі виникнення спалаху проблем із лікуванням холери Крамарьов не передбачає: «Сольові розчини та антибіотики, які рекомендовані до застосування, в Україні зареєстровані та у наявності».

В Україні з великими труднощами можна знайти одну з трьох існуючих протихолерних вакцин

Власне, основний напрям лікування полягає саме у регідратації, простіше кажучи – у забезпеченні організму достатньою кількістю води та мінералів. Для цього застосовують водно-сольові розчини квартасіл, ацесіль, хлосіль, лактосіль, говорить професор.

Нині ВООЗ не рекомендує масове застосування антибіотиків, оскільки це не впливає на поширення холери та сприяє підвищенню стійкості організму до протимікробних препаратів. Тому при відсутності помірної та тяжкої дегідратації антибактеріальні засоби зазвичай не призначають. Якщо ж антибіотики все-таки необхідні, то, за словами Сергія Крамарьова, варто застосовувати азитроміцин, ципрофлоксацин або доксициклін.

А чи можна вакцинуватися?

У 2023 році Міністерство охорони здоров’я вирішило перестрахуватися – на випадок спалаху холери відомство сформувало запит до міжнародних організацій з проханням підготувати для України резерв вакцин. Насамперед вакцинація була б рекомендована медичним працівникам. На щастя, розсилати запити не довелося.

Зараз існують три сертифіковані оральні вакцини проти холери ВООЗ (Dukoral, Shanchol та Euvichol-Plus). Для того, щоб сформувати оптимальний захист, будь-яку з цих вакцин вводять двічі.

В Україні з великими труднощами можна знайти одну з них, Dukoral. Купити в аптеці вакцину не можна, проте можна замовити, коштує вона від 4900 грн до 7500 грн.

Дві інші вакцини (Shanchol та Euvichol-Plus), по суті, це один й той же препарат, але від різних виробників.

Навіть якщо вам вдасться десь роздобути вакцину, чи вколять її – питання. До прикладу, співробітники другого медоб’єднання Львова «Главкому» зізналися: «У нас немає такого досвіду. Ви – перша, хто звертається. Невідомо, чи вколять вам цю вакцину, навіть якщо ви її принесете».

У будь-якому разі існують старі, як світ, правила безпеки, які допоможуть вберегтися від зараження.

не купувати продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;

не купатися й не ловити рибу в забруднених водоймах;

дотримуватися особистої гігієни, ретельно мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;

використовувати чисту воду;

мити овочі і фрукти перед вживанням;

ретельно готувати їжу, проварювати чи просмажувати продукти харчування перед вживанням.

кип’ятіть воду для пиття. Кип’ятіння вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.

Як слушно зауважують у МОЗ, дотримання цих профілактичних заходів допоможе запобігти будь-яким кишково-шлунковим захворюванням.

Наталія Сокирчук, «Главком»