Інсульти траплятимуться раніше. Мінохоронздоров’я дало невтішний прогноз українцям

У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, нині інсульт діагностують у людей з 30-річного віку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про наслідки війни на конференції з відновлення України у Берліні. Зокрема, за його словами, інсульти серед українців «помолодшали» на 10-15 років через війну і стрес. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що в країні, де триває війна, інсульти «молодшають «на 10-15 років», – сказав Ляшко.

Міністр також розповів, що внаслідок атак РФ в Україні було пошкоджено 1 618 медзакладів. Ще 214 – зруйновані повністю та не підлягають відновленню.

Варто зазначити, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я, нині інсульт діагностують у людей з 30-річного віку, хоча за статистикою раніше недугу виявляли у пацієнтів понад 45 років. Найвищу смертність від хвороби фіксують у людей 80 років і старше. У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%.

Нагадаємо, усі медичні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ), надають медпослуги безкоштовно. Допомога при інсульті та інфаркті є безкоштовною при доставленні бригадою швидкої допомоги, при самозверненні у невідкладному стані або при переведенні з іншої лікарні.

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