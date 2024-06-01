В Україні починається сезон холери: як захиститися від хвороби

Не купуйте продукти харчування у місцях стихійної торгівлі, щоб уникнути захворювання на холеру

З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково тестуватися на наявність холери

З 1 червня до 1 жовтня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

« З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково тестуватися на наявність холери. Центри контролю та профілактики хвороб реалізують комплексні плани реагування та діагностики підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру мають не знижувальний запас лікарських засобів – антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Це дозволяє своєчасно виявити підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни», – каже головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

У 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. Після розслідувань вони не підтвердилися. Загалом, протягом сезону було обстежено 12 604 людини із гострою кишковою інфекцією та проведено 11 073 дослідження проб води.

Щоб уникнути захворювання на холеру, дотримуйтеся простих правил:

Не купуйте харчові продукти, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі.

Не купайтеся та не ловіть рибу у забруднених водоймах.

Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці.

Вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.

Перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом.

Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням.

При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. Дотримання профілактичних заходів допоможе захистити себе та своїх близьких від цієї небезпечної інфекції.