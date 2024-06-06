Аптекарі отримають нові обов'язки. Ухвалено новий закон

Віктор Ляшко: «Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги»

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10293 про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України у Міністерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Рішення підтримали 250 народних обранців.

Як зазначив міністр, законопроєкт «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності» розширює перелік обмежень для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації з метою недопущення призначення лікарських препаратів під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

«Йдеться про роздачу сувенірної та брендованої продукції, премії та бонуси, повернення частини коштів за призначення лікарських засобів конкретного виробника, участь в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення конкретних лікарських засобів, подарунки та інші вигоди», – уточнив Ляшко.

З словами міністра, така корислива співпраця впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці. «Тому, керуючись інтересами пацієнта, уряд розробив законопроєкт, спрямований на заборону проявів такої «співпраці». Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою, а також виписувати лікарські препарати на бланках фармкомпаній, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження також поширюватимуться на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації», – додав Ляшко.

Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів