Лікаря викликали? Платіть гроші!

Реформа первинної медицини завершена. Сімейні лікарі просто перестали ходити до пацієнтів додому…

До початку медичної реформи у 2018 році виклик лікаря додому – терапевта для дорослого чи педіатра для дитини – був буденною практикою. Дільничні лікарі мали відсидіти години прийому, після чого ще пробігтися своїм мікрорайоном, аби оглянути пацієнтів, які з тих чи інших причин не могли прийти до поліклініки. Після медреформи, коли з’явилися сімейні лікарі, опція виклику додому практично зникла. Натомість, за задумом авторів реформи, пацієнти мали отримати можливість телефонувати чи писати своєму лікарю 24/7. Однак практика дуже розходиться з цією теорією.

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Медичні заклади завалені скаргами: сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах поза годинами свого прийому… Дуже часто й записатися до свого сімейного лікаря не можливо. Усі слоти традиційно зайняті і вільного «віконця» доводиться чекати місяцями.

Достукатися до лікаря

Коли починався процес укладання декларацій з сімейними лікарями, тезу про сервіс 24/7 швидко замінило справедливе зауваження про те, що лікар – теж людина, тому цілодобово спілкуватися із пацієнтами не може. Особливо враховуючи, що рекомендований НСЗУ ліміт для терапевтів – 2 тис. осіб. Відтак, при укладанні декларацій у документі лікар вказує або номер телефона медсестри (який вона теж включає лише на час прийому), або просто номер амбулаторії. Звісно, можна спробувати домовитися під час підписання декларації попросити лікаря дати номер особистого мобільного.

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Що стосується виклику сімейного лікаря додому, то відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, така можливість… взагалі не передбачена. Зокрема, там зазначається, що первинна медична допомога надається під час особистого прийому пацієнта в медичному закладі.

Фрагмент Наказу – щодо місця надання пацієнту першої медичної допомоги

У НСЗУ дають додаткове роз’яснення: «Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд. Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку. Знову ж таки, якщо він сам вирішить, що це доцільно».

В амбулаторіях сімейної медицини додають: у крайньому випадку лікарі таки можуть прийти до своїх пацієнтів додому. Проте ступінь цієї «крайності» визначає кожен конкретний медик сам для себе. Для того, щоб запросити сімейного лікаря додому, потрібно зателефонувати в амбулаторію і залишити заявку. Та щоб цю заявку зареєстрували, треба бути аж надто переконливим: обґрунтувати, чому слікар має йти до вас додому, і чому б вам, якщо геть погано, не викликати швидку. До прикладу, нежить чи температура 38 градусів – такі аргументи точно не підійдуть.

Дорогий лікар

Для тих же, хто не хоче з температурою сидіти під кабінетом лікаря (що, в принципі є нормальною західною практикою), але бажає, щоб його оглянули, вихід є: звернутися до приватних клінік. Щоправда, така можливість є здебільшого у великих містах, та й тут є складнощі. По-перше, не кожна клініка надає таку послугу – виїзд лікаря. До прикладу, у мережах «Смарт Медікал», «Омега-Київ», «Меділенд», «Інтосана» така послуга взагалі відсутня. Деякі приватні медзаклади пропонують відразу викликати швидку допомогу. На відміну від державної «швидкої» вона готова кататися на будь-які випадки (якщо забажаєте – навіть на легенький нежить). Головне – платіть гроші.

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Приміром, в клініці «Оберіг» такий виїзд коштує 4665 грн. Зауважимо: у вартість послуги входить огляд, кардіограма, забір аналізів, надання першої допомоги. У «Медікомі», де виклик невідкладної допомоги коштує 4700 грн, навіть уточнюють, що за ці гроші медперсонал «швидкої» пробуде з вами півтори години.

У тих же небагатьох приватних закладах, які таки надають послугу виклику терапевта, доведеться не тільки заплатити, а ще й чекати. Приміром, якщо телефоном замовити цю послугу, до вас у двері постукає лікар у кращому випадку надвечір цього ж дня, у гіршому – більш ніж через добу. В «Оксфорд Медікал» виклик коштує 2300 грн, у «Добробуті» – 2120 грн. Дещо дешевше у клініці «Віва» – 1990 грн. Найдешевшу опцію пропонує «Юніверсум» – 1300 грн.

Окремо зазначимо про можливість виклику додому медичної сестри з приватної клініки. Такий фахівець потрібен, коли пацієнт хоче отримати укол, крапельницю чи забір аналізів в домашніх умовах. Ця послуга була особливо популярною у 2021 році, під час епідемії коронавірусної хвороби. Тоді медсестр з приватних клінік часто викликали ті пацієнти, які хотіли зробити аналіз ПЛР на наявність у них Covid-19, і чекати тоді доводилося у кращому випадку добу.

540 грн за крапельницю

Нині послуга «медсестра додому» доступна також не в усіх приватних медзакладах. Клініки, які відправляють медсестер на виклик до пацієнтів, ставлять на цю послугу цінник від 680 грн («Юніверсум») до 1400 грн («Оксфорд Медікал»). Зауважте: це оплата лише за виїзд медпрацівника до вас. За укол, крапельницю чи забір крові доведеться платити додатково – відповідно до прайсу клініки. Також забір крові можливий лише у випадку, якщо вибудете робити аналізи саме у цій клініці. Тобто набрати пробірку крові, а потім попросити родича віднести її до лабораторії чи поліклініки не вийде.

Ба більше: просто колоти вам те, що ви забажаєте, медсестра не повинна. Ще на етапі замовлення послуги вам доведеться вказати, що це вам лікар рекомендував ін’єкції того чи іншого препарату.

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Вам також доведеться показати відповідні рекомендації медсестрі: на аркуші, завіреному печаткою і підписом лікаря чи у вашому кабінеті у «Хелсі» (ці нотатки знаходяться в опис прийому лікаря після того, як цей прийом відбувся).

Наталія Сокирчук, «Главком»