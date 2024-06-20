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МОН України спільно з ЮНІСЕФ нададуть психосоціальну підтримку учням профтехів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МОН України спільно з ЮНІСЕФ нададуть психосоціальну підтримку учням профтехів
Проєкт залучить 30 тис. учнів із семи областей України
фото: пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), через повномасштабну війну в Україні 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки

Понад 30 тис. учнів українських закладів професійної й фахової передвищої освіти пройдуть навчання з підтримки ментального здоровʼя за програмою «Я підтримую своїх друзів», реалізованою Міністерством освіти та науки України спільно з дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

Повідомляється, що проблема захисту ментального здоров’я є надзвичайно гострою через повномасштабну війну, адже наразі в українців спостерігається підвищена вразливість до стресу, депресії, тривоги, посттравматичний стресовий розлад  тощо. Тому оволодіння навичками психосоціальної підтримки вкрай важливо, особливо для підлітків. 

Задля розв'язання цієї проблеми Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти і науки України розпочали реалізацію масштабного проєкту з надання психосоціальної підтримки учням закладів професійної та фахової передвищої освіти, оскільки ці підлітки знаходяться в зоні ризику. Проєкт охоплює сім регіонів: Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Львівську, Закарпатську та Волинську області.

«Комплексна програма «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти», яку реалізує Міністерство освіти і науки України передбачає системний підхід для всіх учасників освітнього процесу. Ця програма розроблена в межах Національної програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською», – заявив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. 

Окрім учнів, до навчання будуть залучені їхні батьки та опікуни, які зможуть опанувати навички з позитивного батьківства. Крім того, 700 практичних психологів, які працюють у громадах вищезазначених областей, пройдуть навчання з вдосконалення навичок психосоціальної допомоги та підтримки психічного здоров'я.

«Впродовж року понад 30 000 учнів пройдуть навчання за програмою «Я підтримую своїх друзів», яка навчить підлітків, як підтримати друга чи подругу, які перебувають у стресі. Ця програма включає ефективні техніки, засновані на принципах першої психологічної допомоги», – розповідає Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.

«Наразі ми завершили пілотний етап проєкту, який складався з підготовки практичних психологів та соціальних педагогів, отримання грифу Міністерства освіти і науки України на програму та навчання контрольної групи учнів. На наступному етапі розпочнеться безпосередня системна робота з підлітками, батьками та вчителями. Тренінги для дітей та їх батьків проходять наживо, прямо у закладах освіти, в яких вчаться діти, а тренінги та супервізії для вчителів відбуваються онлайн», – говорить виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав.

Вищезазначені активності відбуваються в межах проєкту «Створення цифрових навчальних центрів (DLC) та надання послуг із психосоціальної підтримки для дітей та молоді», який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з ЮНІСЕФ і Міністерством освіти і науки України за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) та Глобального партнерства заради освіти (GPE).

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), через повномасштабну війну в Україні 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки. 

Нагадаємо,у 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

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Теги: здоров'я Міністерство освіти і науки Миколаїв навчання батьки робота психологія

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