Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку київських ВЛК: Ляшко повідомив деталі

Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій

Ляшко: У більшості випадків керівники медзакладів швидко знаходять механізми вирішення проблем

У березні 2024 року Міністерство охорони здоров'я наказало провести перевірку всіх ВЛК в Києві. Після всіх перевірок відомство надало рекомендації, як ліквідувати виявлені порушення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна.

За його словами, надалі міністерство передасть рекомендації на реагування органу місцевого самоврядування, який є власником лікарні, щоб він вжив заходи або притягнув до відповідальності певних осіб.

«У більшості випадків адекватно всі реагують, досить швидко знаходиться механізм, як вирішити. Ми кажемо: якщо формується черга і ви не можете справитись – то до цього ТЦК прикріплюйте ще один заклад. Чому ви з одним працюєте? Просто коли спілкуєшся, умовно, по місту Києву із заступником мера – чому ти це не зробив? «Не знав, не бачив». Кажу: «Чомусь міністр бачить, а ви не бачите». Це є проблема», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, київські військово-лікарські комісії затягували терміни проведення комісії: працювали неповний день без електронних черг. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. «У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм», – розповів міністр.

До слова, у Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії. Це пов’язано через збільшення кількості скарг, які надходять до Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій. Він дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. За словами міністра, однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.