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Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів
Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль
фото з відкритих джерел

Направлення на лікування можуть отримати особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією РФ

Українські військовослужбовці можуть виїхати за кордон на лікування. Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні або реабілітації. Про це йдеться на сайті Безоплатної правничої допомоги. 

Направленню за кордон для лікування з метою отримання медичної та реабілітаційної допомоги підлягають особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

За умови наявності наступних документів:

  • висновку про необхідність направлення на лікування за кордон;
  • повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу Система раннього попередження та реагування (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни – члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності іноземного закладу охорони здоров’я на безоплатній основі прийняти на лікування.

Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні або реабілітації.

Які документи потрібно для виїзду

З метою організації направлення на лікування за кордон захисників України заклади охорони здоров’я, у яких вони перебувають на лікуванні або реабілітації, готують такі документи:

  • згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  • згода на обробку та передачу персональних даних іноземним закладам охорони здоров’я відповідно до законодавства у довільній формі;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні та/або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я, визначеним керівником цього закладу або уповноваженою на прийняття відповідних рішень особою.

Заклад охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні або реабілітації, формує та надсилає до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, в якому проходить службу захисник України:

  • перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я;
  • документи на кожного захисника України, щодо якого наявний висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Після узагальнення інформації, отриманої від закладу охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні та/або реабілітації, державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, протягом трьох календарних днів надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів та готує дозволи на виїзд за кордон для захисників України.

Термін перебування на лікуванні за кордоном

Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Під час воєнного стану виїзд за межі України осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності наступних документів:

  • паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • паспорта громадянина України (за їх відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);
  • за наявності висновку про необхідність направлення особи зі складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон;
  • листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Важливо знати, що виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьків, чоловіка або дружини, дитини, у тому числі усиновленої).

Як повідомлялося, уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном. Загальний час перебування становитиме не більше 12 місяців.

До слова, Верховна Рада дозволила місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони України.

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Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я військові кордон

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