Магнітні бурі у червні 2024 року: календар

Магнітні бурі: прогноз на червень 2024 року

Які періоди геомагнітної активності будуть найбільш небезпечними в червні

В червні 2024 року можливі бурі низької та середньої інтенсивності. Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди США.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря – це реакція магнітного поля Землі на спалахи на Сонці.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9; для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище - то це сильна магнітна буря.

Коли будуть магнітні бурі в червні 2024 року?

Першого числа висока геомагнітна активність та наступні дні в червні спостерігатиметься низька активність та сильних коливань не відбуватиметься.

Більшість днів місяця К-індекс буде дорівнювати 3, що вказує на слабку активність магнітних бур.

Будуть незначні коливання 9 червня та 11 червня (К-індекс = 4).

Прогноз магнітних бур на червень 2024

Прогноз магнітних бур на червень 2024 року інфографіка: glavcom.ua

Як впливають магнітні бурі на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Існують кілька порад, які можуть допомогти зменшити вплив магнітних бур і покращити ваше самопочуття:

Уникайте стресу та конфліктів.

Краще обирати здорове та збалансоване харчування, віддати перевагу овочам та фруктам.

Підтримуйте водний баланс.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі, віддаючи перевагу активним заняттям, наприклад, йозі.

Регулярно провітрюйте приміщення.

Підтримуйте режим сну, намагаючись спати не менше 7 годин на ніч і уникати використання телефону або ноутбуку перед сном.

Ці поради допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур і полегшити період їхньої активності. Якщо ваше самопочуття погіршується, краще звернутися до лікаря для консультації.