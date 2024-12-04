«Велике будівництво» вже не те. Дорожні королі-2024

Як ремонтуються дороги у 2024 році. І хто отримував найбільше замовлень

У 2024 році всі кошти з дорожнього фонду України перенаправили на потреби оборони. Йдеться про 94,7 млрд грн.

Утім фінансувати дорожню галузь продовжують завдяки іншим джерелам:

невикористаним з попередніх років коштам з дорожнього фонду;

резервному фонду Уряду України;

допомозі міжнародних організацій та країн-партнерів.

Крім цього, будувати, ремонтувати та утримувати дороги можуть і за кошти місцевих бюджетів.

Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, які дорожні роботи замовлялися за 9 місяців 2024 року, і чи справді обсяги таких закупівель знизились.

фото: Міністерство фінансів

На що укладали угоди?

За даними Prozorro, за цей період підписали 8 968 контрактів на 52,2 млрд грн. Зауважимо, що у тексті інформація саме про укладені договори, а не фактично сплачені гроші. Крім того, деякі роботи та оплата за них можуть бути заплановані на декілька років. Практично всі договори стосуються експлуатаційного утримання та ремонту доріг.

Основну частину коштів – 39,48 млрд грн, спрямувано на експлуатаційне утримання доріг. Це включає поточний догляд за дорогами, прибирання снігу, латання ям, утримання узбіччя тощо. Угоди на капітальний ремонт та будівництво склали 7,23 млрд грн. На поточний ремонт пішло ще 5,49 млрд грн. Основними замовниками цих робіт є служби відновлення та розвитку інфраструктури та обласні державні адміністрації.

Очікувана вартість усіх дорожніх закупівель – 59,7 млрд грн. З них на 56,7 млрд грн замовники провели тендери через відкриті торги з особливостями. Ще 2,9 млрд грн законтрактували напряму (здебільшого допорогові закупівлі на дрібний ремонт). Також на 25 млн грн провели спрощені закупівлі.

Закупівлі цього року значно скромніші порівняно з мирним часом. У 2021 році, за підрахунками «Наших грошей», лише «Укравтодор» уклав угод на 304,76 млрд грн. З цієї суми 260,85 млрд грн спрямували на середній і капітальний ремонт доріг, а 43,91 млрд грн – на експлуатаційне утримання.

Так само скромніші вони, як порівняти з першим роком повномасштабного вторгнення. Згідно з дослідженням у 2022 році на ремонт та обслуговування доріг тільки структури «Укравтодору» та обласні державні адміністрації уклали договорів на загальну суму 95 млрд грн. Тоді суттєва частина контрактів стосувалася капітального (понад 26 млрд грн) і поточного (понад 14 млрд грн) ремонтів. І це при тому, що у перший рік на Prozorro публікували не всі проведені закупівлі. Тобто вартість договорів у 2022 році насправді ймовірно вища.

Навіть якщо порівняти з минулим 2023 роком, цьогоріч обсяги закупівель дорожніх робіт суттєво зменшилися. Торік за перші три квартали на ремонт та обслуговування доріг законтрактували приблизно 81,8 млрд грн. Цьогорічна сума укладених за аналогічний період договорів приблизно у 1,6 раза менша. Водночас торік більше половини суми договорів припало на поточний ремонт – майже 43 млн грн. Понад 20 млн грн – на капітальний ремонт та будівництво, і решта – експлуатаційне утримання.

Лідери серед регіонів 2024

Вінницька область – 11,14 млрд грн

Вінницька область лідирує за сумою контрактів на дороги. Вартість угод вже перевищила 11 млрд грн. З них 10,4 млрд грн призначено на утримання 2 тис. км доріг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області замовляла послуги на три роки – до червня 2027 року. Ці угоди є найдорожчими серед усіх контрактів на дороги цього року.

Харківська область – 9,91 млрд грн

На другому місці Харківська область з 9,91 млрд грн. Найбільшим замовником є Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області, яка уклала угоди на трирічне утримання доріг на 6,3 млрд грн.

Ще на 765,8 млн грн Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради замовив поточні ремонти.

Одеська область – 4,47 млрд грн

Трійку лідерів замикає Одеська область з 4,47 млрд грн. Найбільший замовник – Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Вона замовила утримання обласних доріг на 4,3 млрд грн. Ці контракти передбачають надання послуг до кінця 2026 року.

Крім того, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради та КП «Міські дороги» уклали угоди на поточні ремонтні роботи доріг комунальної власності на суму 229 млн грн.

Кому дістаються найбільші контракти?

Найбільші контракти отримали три фірми, які вже упродовж декількох років є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Загальна вартість їхніх договорів – половина від загальної суми.

«Автострада»

Абсолютний лідер за укладеними контрактами – ТОВ «ГК «Автострада». Компанія Максима Шкіля підписала вісім угод на 13,6 млрд грн. Це 26% від усієї вартості договорів на дороги.

Зокрема 10,18 млрд грн – від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Вінницької області. Інші контракти «ГК «Автострада» були укладені зі службами відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирі та Харкові.

Цьогоріч компанія вже отримала замовлень на 30,9 млрд грн. Зокрема, «Автострада» будує метро на Виноградар та водогін Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець. Минулого року компанія за цей же проміжок часу отримала замовлень на 12,4 млрд грн.

«Автомагістраль-Південь»

На другому місці за укладеними контрактами ТОВ «Автомагістраль-Південь». Компанія підписала 12 угод на майже 6,6 млрд грн. Це 12,6% від усієї суми укладених угод.

Найбільший замовник ТОВ «Автомагістраль-Південь» – Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Вона замовила роботи на 5,7 млрд грн. Ще два замовники – обласні служби з Києва та Одеси.

Власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» – Бойко Олександр Леонідович, віцепрезидент Національної асоціації дорожників України. Упродовж року компанія вже отримала замовлень на 11,36 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року її замовлення становили 20,6 млрд грн.

За інформацією компанії, 4 жовтня в її офісах, а також у квартирах і автомобілях керівників підприємства пройшли обшуки. Правоохоронців цікавлять підряди, які фірма отримала у декількох регіонах України.

«Ростдорстрой»

Третє місце за укладеними контрактами займає ТОВ «Ростдорстрой». Компанія підписала 19 угод на загальну суму 4,7 млрд грн, тобто 9% від усієї суми укладених угод.

Найбільшим замовником для ТОВ стала САД у Миколаївській області – 1,33 млрд грн. Також компанія отримувала контракти в Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях.

ТОВ «Ростдорстрой» належить Юрію Шумахеру та Євгену Коновалову через австрійську компанію ТОВ «Юттема АУ ГмбХ».

Цьогоріч компанія вже отримала замовлень на 7 млрд грн. Минулого року ТОВ за цей же період отримала підрядів на 20,4 млрд грн.

Дорожні висновки

У 2024 році дорожні закупівлі значно скоротилися порівняно з мирним 2021 роком. Так само вони менші, ніж замовлення у перший рік повномасштабного вторгнення та торішні. Насамперед цьогоріч практично не закуповували капітальні ремонти, які становили левову частку довоєнних дорожніх замовлень (зокрема в межах Великого будівництва). Водночас витрати на експлуатаційне утримання залишилися майже на тому ж рівні, що свідчить про пріоритет поточного догляду за дорогами в умовах війни.

Звісно, ситуація може змінитися в останньому кварталі року. Будемо продовжувати стежити за тенденціями у дорожному будівництві.

Цю публікацію підготовлено в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev.

Наталія Іжицька, журналістка Dozorro TI Ukraine