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Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році
фото: «Київавтодор»

У 2025 році основні зусилля будуть зосереджені на трьох напрямках

Незважаючи на те, що ремонтні роботи на київських дорогах тривають і зараз, комунальні служби вже планують масштабні зміни на наступний рік. Про це повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

Як зазначив Федоренко, цього року комунальники активно працювали над оновленням дорожнього покриття на багатьох вулицях Києва. Зокрема, було проведено капітальний ремонт Центральної Садової, перекладено асфальт на Володимирському узвозі та виконано поточний ремонт численних доріг, включаючи Виставкову, Вірменську та Оболонський проспект. Також були відремонтовані мости та шляхопроводи.

У 2025 році основні зусилля будуть зосереджені на таких об’єктах:

  • Проспект Валерія Лобановського: планується капітальний ремонт ділянки від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі. Для цього вже розробили проєктну документацію.
  • Вулиця Зрошувальна: у Дарницькому районі також очікується капітальний ремонт. Роботи планують розпочати на початку 2025 року і завершити до кінця року.
  • Вулиця Міська: ця вулиця, яка є частиною Кільцевої дороги, також буде відремонтована. Наразі тривають проєктні роботи.
    Крім того, тривають роботи на Кільцевій дорозі та вулиці Центральній Садовій, які планують завершити до кінця цього року.

Нагадаємо, що від 29 жовтня, із 08:00 і до 8:00 31 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на Наддніпрянському шосе біля р. Либідь.

 

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Теги: дороги ремонт Київавтодор вулиця обмеження

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