В Україні може з'явитися новий дорожній знак

У Львові пропонують обладнати смуги спільного використання транспортом

В Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами. Його пропонують встановлювати у Львові – із такою ініціативою виступив депутат міської ради Петро Адамик. Про це повідомляється на сайті міськради.

Знак у вигляді білого ромба на синьому фоні вже використовується у Франції, Литві та низці інших країн Євросоюзу, а також у Канаді. Він позначає смуги спільного використання, по яких можуть їздити окремі категорії транспорту:

авто з щонайменше двома пасажирами;

усі електромобілі;

громадський транспорт і таксі.

Новий дорожній знак дозволить розвантажити дороги та зменшити затори (особливо в години пік), знизить шкідливі викиди в повітря та підвищить безпеку дорожнього руху.

За словами автора ініціативи, подібні смуги спільного використання довели свою ефективність у Європі. Необхідно створювати умови для відповідального використання транспорту. Можливість впровадження нового знаку розглянуть під час обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури Львова.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт.