Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні може з'явитися новий дорожній знак

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні може з'явитися новий дорожній знак
ьвів може запровадити новий дорожній знак для спільних поїздок
фото з відкритих джерел

У Львові пропонують обладнати смуги спільного використання транспортом

В Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами. Його пропонують встановлювати у Львові – із такою ініціативою виступив депутат міської ради Петро Адамик. Про це повідомляється на сайті міськради.

Знак у вигляді білого ромба на синьому фоні вже використовується у Франції, Литві та низці інших країн Євросоюзу, а також у Канаді. Він позначає смуги спільного використання, по яких можуть їздити окремі категорії транспорту:

  • авто з щонайменше двома пасажирами;
  • усі електромобілі;
  • громадський транспорт і таксі.

Новий дорожній знак дозволить розвантажити дороги та зменшити затори (особливо в години пік), знизить шкідливі викиди в повітря та підвищить безпеку дорожнього руху.

За словами автора ініціативи, подібні смуги спільного використання довели свою ефективність у Європі. Необхідно створювати умови для відповідального використання транспорту. Можливість впровадження нового знаку розглянуть під час обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури Львова.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт.

Читайте також:

Теги: таксі громадський транспорт дороги депутат Електромобілі транспорт повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати пропонують виключити норми, які передбачають звільнення державних та комунальних служб від сплати ПДВ за поховання та постачання ритуальних товарів
«Слуга народу» пропонує збільшити податки на ритуальні послуги
12 листопада, 09:04
Ще у грудні 2023 року Генпрокурор України ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Куницького
Депутат від «Слуги народу» не повернувся до України із закордонного відрядження – ЗМІ
5 листопада, 18:49
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
7 листопада, 09:08
Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
9 листопада, 01:30
Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння
Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль «Зубр»
15 листопада, 11:53
Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості
Зеленський: Необхідно впроваджувати пост військового омбудсмена
19 листопада, 12:29
На зустрічі з талібами Шойгу заявив, що російський уряд перейшов «до завершальної стадії» виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій
Росія готується виключити «Талібан» зі списку терористів: подано законопроєкт
26 листопада, 10:58
Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку
У Києві курсуватимуть два нових маршрути автобусів
27 листопада, 17:43
Range Rover повністю розсекретили на офіційних фотографіях
Електричний Range Rover повністю розсекретили
Сьогодні, 11:14

Авто

В Україні може з'явитися новий дорожній знак
В Україні може з'явитися новий дорожній знак
Електричний Range Rover повністю розсекретили
Електричний Range Rover повністю розсекретили
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
Компанія Nissan за рік може зникнути – Financial Times
Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
13K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
11K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
9369
Путін посмоктав палець та знову пригрозив Україні (відео)
8403
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua