Депутат, який воює, розповів про ремонти доріг у прифронтових містах

«Усі почали виділяти гроші на речі, які можуть зачекати»

Громади у час війни не завжди ефективно використовують кошти. Гроші витрачають на будівництво та ремонти, котрі не на часі. Про це в ефірі Lviv.Media розповів військовий медик Юрій Юревич котрий у цивільному житті був стоматологом та депутатом Ходорівської міської ради.

«Усі почали виділяти гроші на речі, які можуть зачекати. Я свідок ремонту доріг у Дружківці в сторону Костянтинівки. Шляхи робилися дуже якісно, видно, що кошти на це закладено. Але, на жаль, ми можемо втратити ці території», – пояснив військовий.

Дружківка, як відомо, місто на Донеччині, що розташоване усього за два десятки кілометрів від фронту та постійно потерпає від обстрілів.

«Я був у Звягелі на відведенні. В один момент усе місто почало перекладати бруківку, робити пішохідні переходи. Причому у місцях, де покриття могло б іще витримати якийсь час», – продовжив Юрій Юревич.

За словами військового, у його рідній Ходорівській громаді після повномасштабного вторгнення почали будувати спорткомплекс. Ціна питання – 85 мільйонів гривень. Причому роботи стартували, громада витратила 10 мільйонів, однак грошей, щоб закінчити проєкт, нема.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва судитимуть директора комунального підприємства, який «зробив» капітальний ремонт парку «Молодіжний» на Троєщині зі збитками у понад 614 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.