«Укрпошта» запустила послугу поповнення карток Monobank у відділеннях

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, співпраця з поштовим оператором розпочалася півроку тому

Послуга вже доступна по всій Україні

З листопада цього року клієнти «Укрпошти» можуть поповнювати платіжні картки Monobank у будь-якому відділенні компанії без жодної комісії. Послуга вже доступна по всій Україні. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Можливість поповнювати картки у відділеннях є зручною для наших клієнтів. Вони можуть легко і швидко здійснювати операції без необхідності користуватися cash-in банкоматами або обмежуватись невеликими сумами», – зазначив менеджер проекту Олег Юдін.

У компанії зазначили, що нова послуга буде корисною для клієнтів у віддалених населених пунктах, де доступ до банківських установ може бути обмеженим.

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, співпраця з поштовим оператором розпочалася півроку тому.

Нагадаємо, Monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом. Одна гривня з кожної проданої пачки перераховується до фонду UAnimals.

До слова, у додатку Monobank з'явилася нова функція «Групові витрати». За допомогою неї можна розділити чек між кількома людьми. Зазначається, що для того, щоб скористатися послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі – «Групові витрати». Також можна раз на добу відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.

У жовтні Мonobank презентував власний маркетплейс, який називається market by mono.

А у серпні Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки. За 3 год банк отримав близько мільярда запитів.