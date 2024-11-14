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У Росії побільшало потужностей нафтопереробки, що простоюють – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Росії побільшало потужностей нафтопереробки, що простоюють – Reuters
Нафта більше не приносить Росії таких прибутків, як раніше
фото із відкритих джерел

Відвантаження нафтопродуктів із Росії скоротилося до 8,861 млн метричних тонн минулого місяця

Морські поставки російських нафтопродуктів знизилися на 7% у жовтні порівняно з вереснем через збільшення переробних потужностей, що простоюють у зв'язку з проведенням технічного обслуговування. Про це пише Reuters, посилаючись на дані з галузевих джерел.

Відвантаження нафтопродуктів із Росії скоротилося до 8,861 млн метричних тонн минулого місяця. Експорт із портів Балтійського моря знизився на 4,5% порівняно з вереснем, а постачання з портів Чорного моря впали на 12,6%. Відвантаження з арктичних портів Мурманська та Архангельська різко скоротилися найбільше – відразу на 41,5%.

У вересні значна частина переробних потужностей у Росії була виведена з експлуатації для планового та позапланового обслуговування, що призвело до зниження виробництва нафтопродуктів і, як наслідок, до скорочення поставок із ключових експортних терміналів.

Крім того, нафтопереробний завод Туапсе на чорноморському узбережжі Росії, що належить нафтовій компанії «Роснефть», призупинив перегонку палива на установці потужністю 240 тисяч барелів на добу у жовтні через низьку рентабельність переробки. Завод, орієнтований на експорт, припинив переробку нафти 1 жовтня та, як повідомляється, відновив виробництво на початку листопада.

Туапсинський НПЗ переважно експортує продукцію, таку як нафту, високосірчисте дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль, до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру. Він не постачає бензин чи дизельне паливо на внутрішній ринок Росії.

Внаслідок зниження обсягів експорту доходи Росії від морських поставок нафтопродуктів у жовтні впали на 14% порівняно з вереснем. Такі дані наводяться у щомісячному аналізі експорту копалин з Росії, опублікованому фінським Центром досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За оцінкою CREA, у жовтні Росія заробляла $187 млн ​​на день від морського експорту нафтопродуктів.

Нагадаємо, російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного «мегавиробника». Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента Володимира Путіна на світових енергетичних ринках і економіці Росії під час війни.

Натомість Європарламент готується ухвалити резолюцію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, яким пропонує розширити список обмежень щодо «тіньового флоту» з метою заблокувати експорт російської нафти та зрідженого природного газу. 

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Теги: нафта влада завод ринок бензин гроші путін експорт росія Москва

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