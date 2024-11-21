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«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал
Милованов: Я ціную досягнення Яніни, але ми не будуємо країну в якій люди так спілкуються і намагаються вибивати гроші
колаж: glavcom.ua

Яніна Соколова звинуватила ексміністра у непрофесійності та недотриманні обіцяного слова

Колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов розповів про конфліктну ситуацію, що виникла з журналісткою Яніною Соколовою через ненадання гранту. Ексміністр в соцмережах також оприлюднив скриншоти переписки із журналісткою.

Милованов зазначив, що Комітет благодійного фонду KSE відмовив в наданні гранту Соколовій, оскільки вирішив, що є інші проєкти, які більше підпадають під критерії.

«Це не означає, що проєкт поганий, просто що є інші проєкти. Відмова – це звичайна справа. Нам також відмовляють, і більше ніж в половині разів. Мені образливо, але я працюю далі, будую стосунки, покращую проєкти і продукт», – написав він.

За словами Милованова, відмову Соколова сприйняла надто імпульсивно, і, судячи зі скриншотів, все «дійшло до погроз».

«Що зробила Яніна? Написала мені купу матюків, погроз, і пообіцяла мене відп***ти. Хоч я і не приймав рішення в комітеті, я вважаю неприпустимим таку реакцію і тиск на людей які приймають рішення як витрачати гроші донорів. І останнє – я ціную досягнення Яніни, але ми не будуємо країну в якій люди так спілкуються і намагаються вибивати гроші, а коли їм ці гроші не дають, починають погрожувати», – зауважив він, додавши скриншот повідомлення від журналістки.

«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал фото 1
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов

У коментарях користувачі уточнили, що мала на увазі Соколова під словами «обіцяв і не виконав». На що Милованов відповів: «Вона попросила гроші на проект. Я сказав що ми розглянемо і ймовірно дамо. Скоріш за все це буде формальністю. Вона чомусь вирішила, що юридична особа KSE – це я, і я приймаю всі рішення, є власником і розпоряджаюсь грошима донорів. Але не так. Є процедури. Я дійсно очікував, що грант пройде. І так їй і сказав. Але він не пройшов, бо через певні причини члени комітету проголосували проти».

Майже відразу журналістка Яніна Соколова у коментарях відповіла на звинувачення. Вона наголосила, що Милованов «бреше», адже показав нібито лише кінцевий фрагмент повідомлення.

За її словами, два місяці тому Милованов дав згоду на «отримання нами гранту для нашого проєкту психологічної допомоги військовим і цивільним». Ексміністр нібито запевнив Соколову, що є «схвалення», але далі, «пропав на тижні три».

«Згодом Тимофій після двох місяців тримання в напрузі всю команду нарешті передав справи дирекції. Яка на комітеті винесла рішення, що наш проект взагалі не підпадає під задачі KSE. Ми не маємо жодних претензій до команди KSE. Але до порядності пана Тимофія є питання. Якщо ти тримаєш слово - ти його виконуєш. Якщо сумніваєшся, то кажеш я сумніваюся що вийде, але давайте спробуємо. Якщо ні то ні. Судячи з відгуків колег які співпрацювали з Тимофієм, то йому слова порядність і вміння тримати слово не знайомі. Ницо. Тому і написала Вам. Бо може Ви не у курсі. Світ тісний. І бумеранг існує», – написала Соколова.

«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал фото 2
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов

У коментарях користувачі відреагували по-різному. Частина стала на бік Милованова, частина – зауважувала, що у конфлікті можуть бути винні обидві сторони.

Яніна Соколова у коментарях наголошувала, що не погрожувала ексміністру
Яніна Соколова у коментарях наголошувала, що не погрожувала ексміністру
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов
«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал фото 3
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов
Деякі користувачі критикували Милованова, що він опублікував приватну переписку
Деякі користувачі критикували Милованова, що він опублікував приватну переписку
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов
«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал фото 4
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов
Частина користувачів не побачили прямих погроз від журналістки
Частина користувачів не побачили прямих погроз від журналістки
скриншот: Facebook / Тимофій Милованов

До слова, раніше Тимофій Милованов розповів, як нещодавно посварився з українським депутатом у Польщі. Милованов не повідомляє прізвище депутата, але зазначає, що сварка стосувалося нещодавнього обговорення ймовірного плагіату у дисертації ректора КПІ Анатолія Мельниченка.

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Теги: міністр гроші президент Тимофій Милованов Яніна Соколова грант конфлікт погрози сварка

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