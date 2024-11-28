Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака

Українські правоохоронці просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо Новака, який є громадянином Польщі

Державне бюро розслідувань України скерувало до Польщі кримінальне провадження стосовно колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака. Про це ДБР заявило в середу, 27 листопада.

У клопотанні українські правоохоронці просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо Новака, який є громадянином Польщі, та проігнорував рішення суду, виїхавши з України.

Як зазначає ДБР, Славомір Новак протягом 2017-2019 років умисно не виконував рішення українських судів щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю. Через це на «Укравтодор» наклали низку штрафів.

У вересні 2019 року провадження щодо Новака в Україні завершили, але того ж місяця він звільнився та повернувся до Польщі. Там його затримали за вчинення низки тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

ДБР вирішило передати матеріали провадження до Польщі, оскільки правових підстав для екстрадиції Новака немає.

Зазначимо, Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді «Громадянської платформи», був виконувачем обов'язків глави «Укравтодору» з жовтня 2016 по кінець вересня 2019 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка.