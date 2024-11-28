Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
фото з відкритих джерел

Українські правоохоронці просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо Новака, який є громадянином Польщі

Державне бюро розслідувань України скерувало до Польщі кримінальне провадження стосовно колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України  Славоміра Новака. Про це ДБР заявило в середу, 27 листопада.

У клопотанні українські правоохоронці просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо Новака, який є громадянином Польщі, та проігнорував рішення суду, виїхавши з України.

Як зазначає ДБР, Славомір Новак протягом 2017-2019 років умисно не виконував рішення українських судів щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю. Через це на «Укравтодор» наклали низку штрафів.

У вересні 2019 року провадження щодо Новака в Україні завершили, але того ж місяця він звільнився та повернувся до Польщі. Там його затримали за вчинення низки тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

ДБР вирішило передати матеріали провадження до Польщі, оскільки правових підстав для екстрадиції Новака немає.

Зазначимо, Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді «Громадянської платформи», був виконувачем обов'язків глави «Укравтодору» з жовтня 2016 по кінець вересня 2019 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка. 

Читайте також:

Теги: Україна Польща суд Укравтодор Славомір Новак кримінал міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний Суд повернув справу щодо «Квітів України» у першу інстанцію. Що далі?
Забудовник зруйнував знакову будівлю «Квітів України». Що вирішив Верховний суд? Мегаполіс
29 жовтня, 14:45
Заборона будівництва вітряків стосується східного та південного узбережжя Швеції
Швеція не будуватиме вітряки через загрози з боку Росії
8 листопада, 05:30
Що святкують 25 листопада
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 листопада, 00:05
Кличко висловив готовність прийти на подкаст Рогана і пояснити свою точку зору
«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
26 листопада, 16:41
Ситуація на фронті станом на 9 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2024 року
9 листопада, 00:04
Українська делегація зустрілась із представниками литовських збройних сил
Литва використовує український досвід, щоб навчитись готувати військових в умовах війни
15 листопада, 06:45
Сухопутні війська ЗСУ повідомили нові деталі стрілянини на Київщині
Стрілянина на Київщині за участю представника ТЦК: Сухопутні війська повідомили деталі
15 листопада, 20:50
За даними слідства, за хабарі від $1,5 тис. до $12 тис. фігуранти допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
19 листопада, 13:07
Київ вночі атакували безпілотники
У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники
17 листопада, 05:12

Кримінал

Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
20K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
18K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
14K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
12K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Новини

На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua