Керівник держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині збагатився на 35,8 млн грн – НАБУ

Щоб приховати майно і джерела його походження (крім криптовалюти), посадовець оформив активи на близьких осіб

Під час слідства суд наклав арешт на нерухоме і рухоме майно, а також права на нерухоме майно

Директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За інформацією НАБУ, за 2020-2023 роки підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

«Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир в новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів», – розповіло НАБУ.

фото: НАБУ

Щоб приховати майно і джерела його походження (крім криптовалюти), посадовець оформив активи на близьких осіб. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Під час слідства суд наклав арешт на нерухоме і рухоме майно, а також права на нерухоме майно.

Нагадаємо, начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків. Про це свідчать дані з Державного реєстру декларацій.