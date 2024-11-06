Генштаб розкрив вартість підготовки одного солдата

У вартість базового навчання входить амуніція, обмундирування, боєприпаси, пальне, харчування тощо

Базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн грн. Про це повідомило nv.ua із покликанням на джерело в Генеральному штабі Збройних сил України.

Видання пояснює, що у вартість навчання входить амуніція, обмундирування, боєприпаси, пальне, харчування тощо.

«При цьому здобуття фахової спеціальності, як-от кулеметник чи гранатометник, коштує ще 100 тис. грн. Тобто повне навчання солдата з такою підготовкою обійдеться у 300 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.

Як повідомлялося, у навчальних центрах ЗСУ на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким 50+ років.

До слова, речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій пояснив, що в ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють наявні, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.